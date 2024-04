Taïwan est frappée par son pire séisme en 25 ans

La ville d'Hualien, proche de l'épicentre, a été particulièrement touchée par le séisme d'une magnitude de 7,4 estimée par l'institut américain d'études géologiques (USGS). Keystone

Le séisme d'une magnitude de plus de 7 sur l'échelle de Richter s'est produit mercredi près de Taïwan. Plus de 50 personnes ont été blessées, selon le centre des opérations de secours de Taïpei. Au moins quatre sont décédées.

Plus de «International»

Le tremblement de terre sous-marin s'est produit tout près de la côte est de Taïwan à faible profondeur, juste avant 08h00, heure locale (02h00 en Suisse). Sa magnitude a été estimée à 7,5 par l'agence météorologique japonaise (JMA), à 7,4 par l'institut américain d'études géologiques (USGS) et à 7,2 par l'agence météorologique taïwanaise (CWA).

S'il a aussitôt provoqué des alertes au tsunami à Taïwan, au Japon et aux Philippines, celles-ci ont depuis lors été rétrogradées. Le risque de tsunami est «largement passé», a annoncé le centre d'alertes au tsunami du Pacifique, un observatoire régional basé à Hawaï (Etats-Unis). Le Japon a lui rétrogradé son alerte en simple avertissement.

Plusieurs immeubles effondrés

Au moins deux immeubles se sont effondrés à Hualien, une ville de Taïwan située près de l'épicentre du séisme. «Des personnes pourraient être prises au piège. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment», a déclaré un responsable des pompiers. Pendant ce temps, des images impressionnantes n'ont pas tardé à circuler sur les réseaux sociaux.

C'est dans le comté de Hualien que les quatre décès déplorés se sont produits. Trois des victimes ont péri sur un sentier de randonnée et la quatrième dans un tunnel routier, a annoncé l'agence nationale de lutte anti-incendie.

Pire séisme depuis 1999

A Taïwan, des photographies publiées par l'agence centrale d'informations (CNA) ont montré un bâtiment rouge de sept étages à Hualien partiellement effondré, incliné à environ 60 degrés.

«C'est certainement le plus gros que j'ai ressenti de ma vie et il a duré peut-être 30 secondes, même s'il m'a paru durer beaucoup plus longtemps», a raconté Phil Smith, un Britannique résidant à Taïpei.

«C'est le plus fort depuis 25 ans, depuis le tremblement de terre de 1999» Wu Chien-fu, directeur du centre sismologique de Taïpei.

Un séisme de magnitude 7,6 avait alors fait 2400 morts en septembre 1999, la pire catastrophe de l'histoire moderne de Taïwan, pourtant fréquemment touchée par des séismes. Pour limiter les risques autant que possible, le pays applique des normes de construction parmi les plus strictes au monde.

Le séisme de 1999 reste gravé comme l'un des pires de l'histoire de Taïwan. Image: iStockphoto

(mbr/ats)