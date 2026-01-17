«C’est flippant!» Elle a une poupée sexuelle à son image, elle raconte
Il existe désormais une poupée sexuelle à votre effigie. Comment est née cette idée?
Hanna Secret: Le fabricant Marie Love est venu vers moi avec cette proposition, mais je voulais d’abord voir la qualité. Sur le marché des influenceurs, il y a beaucoup de camelote, et je ne veux pas vendre n’importe quoi. Après un premier appel très sympathique et quelques informations supplémentaires, ma curiosité a été piquée.
Comment crée-t-on un double aussi réaliste?
Quand j’ai été invitée à Berlin pour un scan 3D, j’avais les idées les plus folles sur ce qui allait se passer. Finalement, c'était juste 160 caméras braquées sur moi dans une pièce circulaire.
Puis la porte s’est refermée et les prises de vue ont été faites. Deux minutes plus tard, tout était terminé. J’ai trouvé ça fascinant.
Qu’as-tu ressenti en voyant le résultat final?
C’est étrange de se voir ainsi. J’avais aussi reçu des vidéos montrant la fabrication de la poupée, avec des cils et des sourcils collés à la main, le visage maquillé. C’est vraiment impressionnant. Surtout quand la tête et la bouche commencent à bouger façon IA et que la poupée se met à parler…
As-tu dû enregistrer des phrases?
Non, la première version ne disait que des phrases de test. Mais il est prévu que je propose du «dirty talk». Plusieurs versions, afin que l’utilisateur puisse avoir une Hanna à son goût.
J’ai passé trois heures avec du silicone, d'abord dur puis liquide, sur le corps.
Et maintenant, on peut acheter vos organes génitaux?
Oui, et le plus fou, c’est que c’est très fidèle à l’original.
Ce truc est super lourd, il pèse bien 20 kilos. Il n’y a que les fesses et les parties génitales, et c’est programmable: l’utilisateur peut choisir différents modes pour se masturber.
Attendez. C’est donc uniquement le bas de ton corps, sans visage ni jambes?
Exactement. Juste le bas. Ce genre de produit ne fonctionne que pour les hommes.
Comment ça fait de toucher un double de soi-même en poupée?
Franchement drôle. J’ai d’abord glissé un doigt à l’intérieur pour voir ce que ça faisait, et la fonction d’aspiration vaginale était si forte que mon doigt a été aspiré d’un coup. Il a vraiment fait un craquement.
Elle est aussi grande et lourde que vous?
Elle est grandeur nature. Ce n’est pas une poupée qu’on met facilement dans une valise pour l’emmener en vacances.
Où range-t-on une telle poupée chez soi? Est-ce qu’on l’habille?
Je me suis posé la question moi aussi, parce que je vais recevoir ma propre Hanna pour des actions marketing.
Il y a déjà eu quelques précommandes en octobre.
Un cadeau onéreux, quand on sait que la poupée coûte environ 2500 euros (2300 francs), et presque 3400 euros (3150 francs) avec les fonctions d'intelligence artificielle.
Ce sont des pièces très élaborées, fabriquées à la main, qu’on n’achète pas sur un coup de tête. Ce seront les vrais fans qui s’offriront Hanna.
Avez-vous rencontré ces fans au salon Venus?
Oui, ils trouvaient la poupée aussi fascinante que moi, même si, de mon côté, c’est surtout la tête qui m’a impressionnée, alors que les hommes s’intéressaient davantage au corps.
Vous ne regrettez pas d’avoir accepté ce projet? Après tout, vous ne savez pas qui achète la poupée ni pour quoi faire.
Non, je ne le regrette pas. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Il a par exemple été envisagé de donner à l’acheteur un code de réduction pour une session webcam avec moi, afin qu’il puisse voir la vraie Hanna en face à face pendant qu’il s’amuse avec sa poupée Hanna.
Pourquoi?
Je trouverais cela intrusif. Ça ne me dérange pas que quelqu’un vive des fantasmes avec la poupée. C’est une poupée, elle est faite pour ça. Mais je ne veux pas être impliquée ni devoir réagir à cela.
Par exemple, si la poupée est traitée autrement, d'une manière que nous n'accepteriez pas vous-même dans votre vie sexuelle?
Exactement. Par exemple, je ne me laisserais jamais attacher par des inconnus. Cela demande beaucoup d’intimité et de confiance.
Mais le fait qu’une poupée à votre image existe ne vous semble pas, en soi, inquiétant?
Non. Je comprends que, pour beaucoup, l'idée soit dérangeante.
Et ce constat, vous le ressentez comment? Excitant?
Je le prends comme un compliment. Cela signifie qu’il y a des personnes qui trouvent mon corps si esthétique qu’elles sont prêtes à dépenser beaucoup d’argent pour en posséder une reproduction.
Constatez-vous que les poupées deviennent de plus en plus populaires?
Absolument. Il y a quelques années, elles apparaissaient timidement, mais, aujourd’hui, au salon Venus, on en voyait partout. J’avais l’impression qu’un stand sur quatre proposait des «dolls». La demande doit être énorme.
Voyez-vous malgré tout encore une niche à exploiter?
Mes plantes de pieds ne sont pas scannées, parce qu’il n’y avait pas de caméras au sol.