Une star érotique à portée de main: pour une illusion parfaite, chaque tête est fabriquée à la main. Image: PR / marielove

«C’est flippant!» Elle a une poupée sexuelle à son image, elle raconte

Elle mesure 1m71, pèse 47 kg et possède un vagin avec fonction d’aspiration: la star de l’érotisme Hanna Secret a fait créer une poupée afin que ses fans puissent s’amuser avec son double en silicone. Se transformer soi-même en sextoy, est-ce aussi étrange que cela en a l’air? Watson a posé la question à Hanna.

Julia Dombrowsky / watson.de

Il existe désormais une poupée sexuelle à votre effigie. Comment est née cette idée?

Hanna Secret: Le fabricant Marie Love est venu vers moi avec cette proposition, mais je voulais d’abord voir la qualité. Sur le marché des influenceurs, il y a beaucoup de camelote, et je ne veux pas vendre n’importe quoi. Après un premier appel très sympathique et quelques informations supplémentaires, ma curiosité a été piquée.

Comment crée-t-on un double aussi réaliste?

Quand j’ai été invitée à Berlin pour un scan 3D, j’avais les idées les plus folles sur ce qui allait se passer. Finalement, c'était juste 160 caméras braquées sur moi dans une pièce circulaire.

«J’avais l’impression d’entrer nue dans une capsule spatiale»

Puis la porte s’est refermée et les prises de vue ont été faites. Deux minutes plus tard, tout était terminé. J’ai trouvé ça fascinant.

Hanna Secret dans le scanner 3D. Image: PR / marielove

Qu’as-tu ressenti en voyant le résultat final?



«Quand j’ai vu le prototype au salon Venus, je me suis d’abord dit: "Waouh, c’est flippant!"»

C’est étrange de se voir ainsi. J’avais aussi reçu des vidéos montrant la fabrication de la poupée, avec des cils et des sourcils collés à la main, le visage maquillé. C’est vraiment impressionnant. Surtout quand la tête et la bouche commencent à bouger façon IA et que la poupée se met à parler…

As-tu dû enregistrer des phrases?

Non, la première version ne disait que des phrases de test. Mais il est prévu que je propose du «dirty talk». Plusieurs versions, afin que l’utilisateur puisse avoir une Hanna à son goût.

«Des moulages en silicone ont aussi été réalisés. De mes fesses, de mon sexe et de mes seins»

J’ai passé trois heures avec du silicone, d'abord dur puis liquide, sur le corps.

«C’était aussi une expérience assez dingue. Je me disais: "Ok, c’est vraiment froid. Pourvu que je n’attrape pas une cystite"»

Et maintenant, on peut acheter vos organes génitaux?

Oui, et le plus fou, c’est que c’est très fidèle à l’original.

«Au salon Venus, les fans pouvaient déjà acheter mon sexe format poche et mon buste»

Ce truc est super lourd, il pèse bien 20 kilos. Il n’y a que les fesses et les parties génitales, et c’est programmable: l’utilisateur peut choisir différents modes pour se masturber.

Attendez. C’est donc uniquement le bas de ton corps, sans visage ni jambes?

Exactement. Juste le bas. Ce genre de produit ne fonctionne que pour les hommes.

Comment ça fait de toucher un double de soi-même en poupée?

Franchement drôle. J’ai d’abord glissé un doigt à l’intérieur pour voir ce que ça faisait, et la fonction d’aspiration vaginale était si forte que mon doigt a été aspiré d’un coup. Il a vraiment fait un craquement.

Au salon Venus, Hanna a vanté les mérites de sa poupée et d'autres de ses produits. Image: PR / Venus Berlin

Elle est aussi grande et lourde que vous?

Elle est grandeur nature. Ce n’est pas une poupée qu’on met facilement dans une valise pour l’emmener en vacances.

Où range-t-on une telle poupée chez soi? Est-ce qu’on l’habille?

Je me suis posé la question moi aussi, parce que je vais recevoir ma propre Hanna pour des actions marketing.

«Mon idée est de l’intégrer à mon quotidien pour du contenu, boire un café avec elle, jouer aux cartes ou ce genre de choses.»

Il y a déjà eu quelques précommandes en octobre.

«J’espère que quelques Hannas se sont retrouvées sous les sapins de Noël»

Un cadeau onéreux, quand on sait que la poupée coûte environ 2500 euros (2300 francs), et presque 3400 euros (3150 francs) avec les fonctions d'intelligence artificielle.

Ce sont des pièces très élaborées, fabriquées à la main, qu’on n’achète pas sur un coup de tête. Ce seront les vrais fans qui s’offriront Hanna.

Avez-vous rencontré ces fans au salon Venus?

Oui, ils trouvaient la poupée aussi fascinante que moi, même si, de mon côté, c’est surtout la tête qui m’a impressionnée, alors que les hommes s’intéressaient davantage au corps.

«Je l’avoue: le réalisme de la poupée m’a beaucoup choquée. C’est assez dingue»

Vous ne regrettez pas d’avoir accepté ce projet? Après tout, vous ne savez pas qui achète la poupée ni pour quoi faire.

Non, je ne le regrette pas. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Il a par exemple été envisagé de donner à l’acheteur un code de réduction pour une session webcam avec moi, afin qu’il puisse voir la vraie Hanna en face à face pendant qu’il s’amuse avec sa poupée Hanna.

«Là, j’ai dit non. Je ne veux pas voir ce que mes fans font avec elle»

Pourquoi?

Je trouverais cela intrusif. Ça ne me dérange pas que quelqu’un vive des fantasmes avec la poupée. C’est une poupée, elle est faite pour ça. Mais je ne veux pas être impliquée ni devoir réagir à cela.

Par exemple, si la poupée est traitée autrement, d'une manière que nous n'accepteriez pas vous-même dans votre vie sexuelle?

Exactement. Par exemple, je ne me laisserais jamais attacher par des inconnus. Cela demande beaucoup d’intimité et de confiance.

«Ce serait donc étrange pour moi de regarder quelqu’un attacher la poupée Hanna. Ce serait un pas de trop, et aussi une atteinte à ma sphère privée.»

Mais le fait qu’une poupée à votre image existe ne vous semble pas, en soi, inquiétant?

Non. Je comprends que, pour beaucoup, l'idée soit dérangeante.

«Moi, je me dis simplement: "C’est pour ça qu’ils ont leur Hanna. Pour vivre leurs fantasmes avec elle, et pas avec moi"»

Et ce constat, vous le ressentez comment? Excitant?

Je le prends comme un compliment. Cela signifie qu’il y a des personnes qui trouvent mon corps si esthétique qu’elles sont prêtes à dépenser beaucoup d’argent pour en posséder une reproduction.

«Pour moi, c’est flatteur»

Constatez-vous que les poupées deviennent de plus en plus populaires?

Absolument. Il y a quelques années, elles apparaissaient timidement, mais, aujourd’hui, au salon Venus, on en voyait partout. J’avais l’impression qu’un stand sur quatre proposait des «dolls». La demande doit être énorme.

Voyez-vous malgré tout encore une niche à exploiter?

Mes plantes de pieds ne sont pas scannées, parce qu’il n’y avait pas de caméras au sol.