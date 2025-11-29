En marge du plaisir, l'orgasme peut avoir des conséquences inattendues sur le corps.

Les 5 pires réactions du corps après l'orgasme

Atteindre le septième ciel déclenche de nombreuses réactions émotionnelles. Mais le corps peut également réagir de façon inattendue.

Jennifer Buchholz / t-online

Beaucoup décrivent l'orgasme comme un feu d'artifice émotionnel, une explosion libératrice. Le corps se contracte de manière incontrôlée, puis se détend et se remplit de sensations positives. Du pur bonheur.

Vraiment? Il semblerait que ce ne soit pas toujours le cas. D'autres réactions peuvent survenir après un orgasme, parfois de manière surprenante et même désagréable. On vous a fait un top 5, des réactions les plus communes à la plus désagréable.

Les jambes qui tremblent

Après un rapport sexuel, il n'est pas rare d'avoir les jambes ou les genoux qui flageolent, voire se mettent à trembler. La faiblesse musculaire est particulièrement fréquente chez les hommes, car leur taux de testostérone chute après l'acte.

De plus, la capacité de contraction des muscles diminue, comme l'explique Uwe Hakus, entraîneur national de sprint, au magazine Fit for Fun. Parfois, les bras peuvent également trembler.

Des pleurs

Si vous vous surprenez à pleurer et à ressentir une profonde tristesse après un orgasme, sachez que vous n'êtes pas seul(e). Ce phénomène, appelé dysphorie post-coïtale, est bien connu des sexologues. Selon les sources, une femme sur trois et 41% des hommes ont déjà ressenti de la tristesse après l'amour. Ce phénomène reste cependant encore mal compris.

Ce qui est certain, en revanche, c'est que la plupart des gens ne pleurent pas à cause de problèmes relationnels. On suppose généralement que les hormones et les processus chimiques du corps sont responsables de ce bouleversement émotionnel.

Des maux de tête

Vous pouvez ressentir des maux de tête pendant ou peu après l'orgasme. Les personnes concernées ressentent d'abord une douleur dans la nuque, qui irradie ensuite vers le front.

Avez-vous déjà vécu ce genre de trucs au lit?

La cause de ces maux de tête sexuels n'est pas encore entièrement élucidée. On sait toutefois que les femmes ou les hommes souffrant de migraines sont plus souvent touchés par ce type de céphalées que les autres.

Les femmes peuvent parfois même être victimes de nausées et de vomissements, comme l'explique Santé magazine.

Des éternuements

Vous arrive-t-il d'avoir un orgasme, mais que l'euphorie soit soudainement interrompue par une crise d'éternuements? Bien que désagréable, ce phénomène est lui aussi connu des scientifiques.

Il ne concerne presque que des hommes, nous apprend Slate.fr, et est similaire à une réaction allergique qui survient quelques secondes après l'orgasme.

Dans une étude, le spécialiste ORL Mahmood Bhutta et le psychiatre Harold Maxwell se sont penchés sur la question. Les deux scientifiques n'ont pas pu identifier de cause unique. Ils supposent toutefois que l'orgasme déclencherait des signaux dans le cerveau qui provoquent les éternuements.

Des symptômes de la grippe

Le syndrome de la maladie post-orgasmique ( en anglais Post-Orgasmic Illness Syndrome, POIS) est relativement rare. Certaines personnes rapportent une sensation similaire à une grippe après l'orgasme, avec des symptômes tels qu'une fatigue générale, de la fièvre, frissons et sueurs.

Pour les hommes principalement, les symptômes apparaissent généralement environ 30 minutes après l'orgasme, et peuvent durer jusqu'à une semaine. Les critères du diagnostic ont été établis en 2011. Ils sont donc liés à ceux de l'état grippal, et disparaissent aussi spontanément qu'ils sont apparus. Les causes du POIS demeurent mystérieuses.



Traduit et adapté par Noëline Flippe

