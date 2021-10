En couple, en solo ou à plusieurs, les jouets sexuels sont en train de gagner en popularité, grâce à la technologie. Image: shutterstock

Après la fintech, la biotech et la foodtech, voici la sextech

En couple, en solo ou à plusieurs, les jouets sexuels sont en train de gagner en popularité grâce aux dernières avancées de l'industrie et de la technologie.

Avec la pandémie, le marché de la sextech est en plein boom. La technologie a joué un rôle important dans le développement de l'industrie des jouets sexuels, en créant de nouveaux produits qui fonctionnent de manière légèrement différente.

Par exemple, des produits comprenant des vibrateurs dont les mouvements sont similaires à ceux des humains ou d'autres qui imitent le toucher d'une langue ou d'un doigt.

Cette technologie vise à améliorer la sexualité humaine et non à prendre la place de votre partenaire dans l'intimité sexuelle, comme le rapporte KnowTechie.

C'est quoi exactement la sextech ?

La sextech est avant tout une technologie qui améliore, encourage et permet d'avoir un maximum de plaisir dans l'intimité et le bien-être sexuel en général.

Mais cela peut également être un logiciel, un appareil ou un produit qui aide à atteindre l'expérience sexuelle que vous souhaitez.

Il peut s'agir de jouets fétiches, de «sexbots», de cinémas pour adultes 5D, de poupées robotisées, de pornographie à réalité augmentée, d'applications de rencontre, de jeux pour adultes et d'applications de santé et de bien-être.

Vous voulez des exemples , n'est-ce pas? En voici 3:

Le sex-toy liquide: il s'agit d'un jouet idéal pour les partenaires qui vivent une relation à distance. Le sex toy liquide est conçu avec des gels contenant des robots microscopiques, que les partenaires appliqueront sur leurs zones érogènes. Ils pourront ainsi se stimuler mutuellement, grâce à des instructions envoyées par internet. Les casques pornographiques à réalité virtuelle (VR): ce sont des contenus de divertissement pour adultes préenregistrés, filmés avec des caméras stéréoscopiques et produisant des expériences en 3D identiques à celles que l'on peut voir assis dans une salle IMAX. Un vibrateur avec effet de succion: La stimulation clitoridienne est l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter l'intensité de l'orgasme clitoridien, donc l'usage de la technologie sur ce produit augmente les chances d'avoir des orgasmes multiples.

Selon le Los Angeles Times, alors que la technologie progresse, de plus en plus de personnes commencent à apprécier et assumer leur corps, ainsi que leur sexualité... ce qui explique la forte demande pour ces produits et logiciels.