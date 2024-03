L'Irlande ne veut pas d'une constitution plus égalitaire et inclusive

Les Irlandais ont largement rejeté ce week-end une modification des références aux femmes et à la famille dans la constitution. Le peuple s'est exprimé par le biais d'un référendum. La participation a atteint environ 50%.

Rédigé en 1937, ce texte est l'héritier de la longue et forte influence de l'Eglise catholique sur la vie publique et privée.

Les bureaux de vote ont fermé vendredi soir en Irlande. Keystone

Coup dur symbolique pour les femmes et à rebours d'une classe politique dont les principaux partis avaient défendu le «oui», les électeurs irlandais ont désapprouvé l'élargissement du concept de famille au-delà de la notion de mariage et l'effacement du texte du rôle prioritaire des mères à assurer les «devoirs domestiques» dans un foyer.

Le premier amendement proposé «sur la définition de la famille» a vu le «non» l'emporter avec 67,69% des voix, selon les résultats officiels annoncés en soirée. Le second a lui été rejeté par 73,9% des électeurs.

La première question proposait d'élargir la définition de la famille pour inclure également les «relations durables» comme les couples en concubinage et leurs enfants. La deuxième proposait d'imputer à tous les membres d'une famille la responsabilité de prendre soin les uns des autres.

«Taux de participation respectable »

Les partisans du «non» estimaient que le concept de «relation durable» prêtait à confusion, et que les femmes et les mères étaient «rayées» de la constitution. Des militants pour les droits des personnes handicapées accusaient aussi le texte de déresponsabiliser l'Etat en matière de prise en charge et de soin de ces personnes.

«Nous avons eu du mal à convaincre les gens de la nécessité ou du besoin d'un référendum, sans parler des détails de la formulation», a concédé le premier ministre Leo Varadkar, évoquant un «rejet général» avec «un taux de participation respectable».

Dans les chiffres, la participation n'a pas dépassé les 50% dans la plupart des 39 circonscriptions.

Le gouvernement comptait sur ce double référendum, organisé le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, pour effacer un peu plus l'empreinte laissée par l'Eglise catholique dans les institutions du pays.

Jusqu'à quelques jours du scrutin, les sondages prédisaient une victoire assez facile du «oui», mais les dernières prises de température avaient révélé une incertitude croissante. (vz/ats)