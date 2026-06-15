Depuis début 2025, les consommateurs doivent indiquer l'emballage utilisé lorsqu'ils pèsent leurs fruits et légumes au supermarché, tels que la Coop ou la Migros, etc. Keystone

Petite révolution pour les courses à la Coop et à la Migros

Le Parlement suisse veut simplifier la vente en vrac des fruits et légumes. Le Conseil des États a accepté lundi une motion permettant de réintégrer dans le poids net les sacs et emballages de moins de deux grammes.



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Les sacs et emballages ne dépassant pas deux grammes seront à nouveau être compris dans le poids net des fruits et légumes vendus en vrac. Après le National, le Conseil des Etats a tacitement accepté lundi une motion en ce sens.

Depuis début 2025, les consommateurs doivent indiquer l'emballage utilisé lorsqu'ils pèsent leurs fruits et légumes au supermarché, tels que la Coop ou la Migros, etc. Une pratique que la motionnaire Daniela Schneeberger (PLR/BL) juge fastidieuse, pour peu de résultats concrets.

Le Parlement est d'accord de revenir en arrière. Le Conseil fédéral aussi. Ce dernier veut toutefois laisser les deux options possibles, pour éviter que les détaillants ne doivent à nouveau changer leur pratique. (sda/ats)