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Migros et Coop baissent les prix du chocolat Lindt

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Les prix du chocolat Lindt baisse en Suisse.Image: Montage watson

Migros et Coop baissent les prix du chocolat Lindt

Après plusieurs hausses de tarifs consécutives chez Lindt, les prix commencent à baisser. Notamment chez Coop et Migros.
15.06.2026, 07:3515.06.2026, 07:35

Bonne nouvelle pour les amateurs de chocolat: plusieurs produits de la marque Lindt & Sprüngli voient leur prix baisser dans les rayons de Coop et Migros. Les deux géants de la distribution confirment à Blick avoir répercuté les réductions accordées par le fabricant suisse.

Chez Coop, la tablette de chocolat au lait aux noisettes de 200 grammes passe, par exemple, de 5,95 à 4,95 francs, soit une baisse de près de 17%. D'autres références suivent la même tendance. Les pralines, par exemple, profitent de cette baisse. Coop indique avoir réduit leurs prix de 15 à 20%.

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Même stratégie chez Migros, où plusieurs spécialités Lindt sont désormais proposées à des tarifs plus attractifs. Les pralines Connaisseurs de 230 grammes, notamment, passent de 24,95 à 19,95 francs.

Ces réductions concrétisent les annonces faites par Lindt au printemps. Le fabricant avait indiqué vouloir revoir à la baisse les prix de plusieurs produits emblématiques, notamment les pralines Connaisseurs, les bâtonnets au Kirsch, l'ours Lindt et certaines tablettes de chocolat.

Les consommateurs plus attentifs aux prix

Ces baisses interviennent après plusieurs années de hausses successives. Comme une bonne partie de l'industrie chocolatière, Lindt avait répercuté l'envolée du prix du cacao et des autres matières premières sur ses tarifs.

Mais face à l'inflation et à l'érosion du pouvoir d'achat, les consommateurs arbitrent davantage leurs dépenses et réduisent leurs achats de produits «premium», dont les spécialités Lindt. Le chocolatier, longtemps en mesure d'imposer des hausses tarifaires sans affecter sa demande, semble désormais atteindre les limites de sa politique de prix.

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Les marchés financiers suivent également cette évolution avec attention: l'action nominative de Lindt & Sprüngli, la plus chère de la Bourse suisse, est passée d'un sommet de 128 600 francs en février à environ 94 000 francs, soit un recul de plus de 26%. Les investisseurs observeront désormais si ces baisses de prix permettent de relancer les ventes et de soutenir la croissance du groupe. (hun)

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