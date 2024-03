«Une fierté française»: l'IVG inscrite dans la Constitution

Gabriel Atttal et ses ministres, lors de la cérémonie ancrant le droit à l'avortement dans la constitution du pays. Keystone

Soutenue par plus de 80% de la population, cette inscription parachève une longue bataille politique initiée par la gauche, portée par les associations féministes et finalement voulue par le gouvernement.

La France est devenue lundi le premier pays à inscrire explicitement dans sa Constitution l'interruption volontaire de grossesse, au grand dam du Vatican, et à rebours de nombre de pays où le droit à l'avortement recule.

Même la Tour Eiffel s'est illuminée lundi soir pour célébrer ce vote.

«Nous avons une dette morale envers toutes les femmes qui ont souffert dans leur chair d'avortements illégaux» Le premier ministre Gabriel Attal

Députés et sénateurs réunis solennellement en Congrès au château de Versailles ont approuvé à une très large majorité (780 pour, 72 contre) la modification de la Constitution proposée par le gouvernement du président Emmanuel Macron.

«C'est une fierté française et un message universel. Célébrons ensemble l'entrée d'une nouvelle liberté garantie dans la Constitution». Emmanuel Macron

A quatre jours du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, cette réforme introduit à l'article 34 la phrase: «La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse».

Le Vatican est contre

Il s'agit de «la première disposition constitutionnelle aussi explicite et large en la matière, pas juste en Europe, mais dans le monde», a souligné Leah Hoctor, du Center for Reproductive Rights, organisation américaine défendant le droit à l'avortement.

Le Vatican a redit lundi son opposition à tout «droit à supprimer une vie humaine», au moment de ce vote historique:

«A l'ère des droits humains universels, il ne peut y avoir de 'droit' à supprimer une vie humaine»

Un message d'espoir

Et la droite et l'extrême droite, historiquement opposées ou sceptiques devant la formulation retenue par le gouvernement, ont fini par voter majoritairement pour la réforme, malgré certaines réticences.

L'interruption volontaire de grosse (IVG) a été légalisée en France en 1975, quatre ans après un appel choc où 343 femmes, dont les actrices Jeanne Moreau et Catherine Deneuve et les écrivaines Simone de Beauvoir, Marguerite Duras et Françoise Sagan, avaient révélé s'être fait avorter.

Les partisans de la réforme s'étaient eux donné rendez-vous au Trocadéro, à Paris, où une retransmission du vote sur écran géant a été organisée à l'initiative de la mairie et de la Fondation des femmes. «Ça fait chaud au coeur de voir la France devenir le premier pays à sanctuariser ce droit tellement important», a salué Brigitte Tirot, 72 ans. (ats/jch)