Selon les chiffres officiels, 1364 places sont restées inoccupées lors du match Pays-Bas–Japon. image: Keystone

La Fifa a trouvé une astuce pour remplir les stades du Mondial

L’affluence dans les stades de la Coupe du monde est relativement bonne, mais toutes les places ne sont pas occupées. Pour y remédier, la Fifa a eu une idée lors du match Pays-Bas–Japon.

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Le président de la Fifa Gianni Infantino fait l’objet de nombreuses critiques pour sa politique tarifaire. Les billets pour la Coupe du monde coûtent plusieurs centaines de dollars et, sur le marché secondaire, où la Fifa prélève une commission à l’achat comme à la revente, les montants peuvent rapidement atteindre quatre chiffres.

Les supporters semblent accepter la situation à contrecœur, les stades étant jusqu’ici relativement bien remplis. Mais tous les billets ne trouvent pas preneur. Lors de Pays-Bas–Japon, à Dallas, des secteurs situés juste derrière les buts sont restés en grande partie vides. Au début de la rencontre, cela donnait cette impression.

On aperçoit très bien les secteurs vides sur cette image. image: keystone

Les places en question sont des loges VIP très prisées lors des matchs de football américain. Mais pour les matchs de Coupe du monde, leur attrait semble moindre. L’avantage réside dans la proximité du terrain. Cependant, la visibilité en configuration «soccer» s'avère limitée.

Après une dizaine de minutes de jeu lors du match Pays-Bas–Japon, des observateurs attentifs ont toutefois remarqué du mouvement. Dans un stade où dominaient la couleur orange des Néerlandais et le bleu nippon, des blocs de personnes en t-shirts vert fluo sont apparus. Il s’agissait en fait de bénévoles, mobilisés pour occuper les sièges restés vacants, les organisateurs ne souhaitant sans doute pas montrer à la télévision autant de places vides lors des actions décisives.

La joie des volontaires sur le but égalisateur du Japon. image: keystone

Ces volontaires ont ainsi pu assister à une rencontre spectaculaire, conclue sur le score de 2-2 après que le Japon est revenu deux fois au score. «Ils nous ont dit: "OK, votre service est terminé? Alors venez avec nous"», a raconté une bénévole dans une vidéo publiée par la Fifa. «Je n’aurais jamais imaginé me retrouver ici. C’est la meilleure surprise qui soit.»

Les bénévoles de Dallas espèrent désormais que les places VIP leur seront également accessibles lors des prochaines rencontres. Au total, neuf matchs de Coupe du monde se déroulent dans la métropole texane, dont le choc du groupe entre l’Angleterre et la Croatie mercredi, ainsi qu’une demi-finale.

(ram/roc)