Rétro WTF 2022

«Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un homme avec un pénis sur le bras»

Malcolm MacDonald tape la pose avec son pénis, Jimmy. Image: twitter

Connu en Angleterre comme celui qui a perdu son pénis, Malcolm MacDonald a dû vivre avec son sexe greffé sur le bras pendant quatre ans. Un documentaire sort ce mardi soir, sur la chaine britannique Channel 4.

La rétro WTF 2022 Cette année, l'actualité fut dense, anxiogène, dramatique et vous la connaissez par coeur. Alors au lieu de vous remettre sous les mirettes les mauvaises nouvelles de ses douze derniers mois, on a décidé de rassembler quelques histoires qui sont... comment dire... sorties de l'ordinaire. Pour faire court, ce sont des articles que nous avons eu (un peu) honte d'écrire et que vous avez eu (un peu) honte de lire. (Ne vous jugez pas trop fort.)

Malcolm MacDonald, un Britannique de 45 ans, a malencontreusement perdu son pénis, en 2014, à la suite d'une grave infection. Ce dernier s'est ensuite vu greffer un organe artificiel sur son avant-bras gauche. C'est seulement cette année que l'homme a pu retrouver sa virilité, explique le New York Post. Son histoire est également racontée dans un documentaire qui devrait sortir ce mardi.

Mais que s'est-il passé? On rembobine pour vous.

Une histoire rocambolesque

Victime d'une infection du périnée en 2014, toutes les extrémités de Malcolm MacDonald sont devenues noires (ses doigts, ses orteils et... son sexe). Ce mécanicien a été horrifié lorsque son pénis est tout simplement tombé au sol. «Je me suis dit que je ne pourrais plus avoir de vie sexuelle du tout», se souvient le Britannique, interviewé par The Sun, en 2020.

Vidéo: watson

Dévasté par la perte de son membre et en quête de solutions, le Britannique s'est tourné vers le docteur David Ralph. S'en est suivi une drôle d'expérience.

Comment s'est-il retrouvé avec un pénis sur le bras?

Le docteur a «construit» un pénis de remplacement en 2016, sur l'avant-bras gauche de Malcolm MacDonald en prélevant la peau de ses fesses.

Mais alors, comment vivre normalement avec un pénis sur le bras? Des nerfs et des vaisseaux sanguins ont été prélevés sur le bras et cousus ensemble dans la région pubienne, afin d'établir l'apport sanguin au pénis fabriqué. Les urologues se sont ainsi assurés que Malcolm puisse uriner normalement. Et plus encore, les chirurgiens ont installé un système de pompe, permettant ainsi à Malcolm d'avoir une érection.

En 2018, l'organe avait fini de grandir et avec deux centimètres de plus, à la demande de Monsieur. Mais Malcolm n'était pas au bout de ses peines.

Image: twitter

Quand son pénis a été prêt à retrouver sa place initiale, l'opération n'a cessé d'être repoussée. Pourquoi? Manque de personnel, problème d'organisation et Covid-19 sont passés par là, obligeant Malcolm à vivre avec son organe génital sur le bras pendant quatre ans. Il l'avait d'ailleurs appelé Jimmy.

Channel 4 diffusera, mardi soir, un documentaire retraçant l'histoire de celui qui a été surnommé Dicky Arm. Il se souvient notamment de la fois où il a voulu aider une dame âgée à récupérer un article sur l'étagère supérieure d'un supermarché, mais le pénis est sorti de sa manche et a failli la frapper à la tête.

«Les gens me posent des questions quand ils me voient au pub, et bien sûr ils font des blagues», explique-t-il dans le documentaire.

«Mais je comprends, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un homme avec un pénis sur le bras. Bien sûr, je me force à voir le côté amusant. Je n'ai pas d'autre choix»

Le pénis retrouve sa place

Le cauchemar a enfin trouvé son épilogue cette année: oui, le pénis de Malcolm MacDonald a enfin retrouvé sa place. «C'était une opération de neuf heures», explique-t-il dans le documentaire. «La première chose que j'ai faite, c'est de regarder en bas et je me suis dit: «Oh, mon dieu, il est là», a-t-il conclu. (sia)

Cet article a été publié une première fois le 4 mai 2022.