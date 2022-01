Adele aurait eu des problèmes de voix et un trac incontrôlable qui auraient ainsi fait monter en flèche son niveau de stress. Image: sda

People

«Un cauchemar absolu!»: l'équipe d'Adele n'en peut plus de la chanteuse

L'une des plus belles voix de la musique a récemment dû annuler sa série de concerts à Las Vegas, officiellement à cause du Covid. Mais selon des rumeurs, le comportement d'Adele en serait la vraie raison.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Des titres comme «Hometown Glory» (2012) ou «Chasing Pavements» (2019) ont fait d'Adele l'une des plus grandes artistes du monde de la musique. Son dernier album 30, sorti en novembre 2021, a été l'un des disques les plus vendus de l'année, malgré sa sortie tardive. Pour célébrer ce succès phénoménal, la Britannique avait annoncé une ribambelle de concerts à Las Vegas début 2022.

Comme Britney Spears et Céline Dion, Adele bénéficiait désormais elle aussi d'un spectacle en résidence dans la ville casino. Et pour les artistes, un tel événement est une véritable récompense. C'est toutefois en larmes que l'interprète de «Hello» (2015) a dû annoncer à ses abonnés, peu avant le début de la tournée, que ses concerts n'auraient finalement pas lieu.

On vous expliquait tout ici Adele forcée de reporter une importante série de concerts à Las Vegas

La chanteuse aux 48 millions d'abonnés justifiait un tel retournement de situation par une situation sanitaire qui aurait touché toute son équipe. Mais de plus en plus de rumeurs épinglent le comportement de la diva comme raison principale de l’interruption des concerts, comme l'a rapporté un article du Daily Mail publié le 23 janvier.

Une diva inflexible

Les préparatifs des concerts ont été «un cauchemar absolu», ont affirmé plusieurs membres de l'équipe. Alors qu'Adele était censée se produire au Caesar's Palace pendant trois bons mois, la la star aux 15 Grammy Awards a demandé un tout nouveau système audio et de nouveaux moniteurs vidéo. Lesquels avaient pourtant satisfait d'autres grandes voix avant elles, comme Madonna, Céline Dion ou encore Mariah Carey, qui ont déjà chanté sur la sonorisation de cette salle de concert.

Adele a été nominée plus de 300 fois pour des récompenses et a remporté une centaine de ces prix. Image: sda

Adele aurait également eu des problèmes de voix et un trac incontrôlable qui auraient ainsi fait monter en flèche son niveau de stress. Une crise avec sa scénographe Esmeralda Devlin aurait également participé à l'ambiance cauchemardesque décrite par le staff de l'artiste. Adele n'aurait pas été satisfaite du design élaboré sans pourtant donner de directives explicites, a rétorqué une source au journal The Sun: «Adele n'était jamais claire sur ce qu'elle voulait et continuait sans cesse d'apporter des changements à la production.»

Dans les médias britanniques, on souligne également le caractère tendu de la relation entre Adele et son équipe. Laquelle est dirigée par Jonathan Dickins, celui qui l'a découverte à ses débuts, et que la diva a pourtant voulu remplacer par son nouveau partenaire Rich Paul, un manager sportif à succès.

On ne sait pas encore si les spectacles seront reprogrammés. S'ils reprennent, Adele devrait toucher près de 600 000 euros par concert. (seb/t-online)