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La princesse Kate gravit trois sommets en 24 heures

Britain&#039;s Kate, Princess of Wales attends the second day of the Royal Ascot horse race meeting in Ascot, England, Wednesday, June 17, 2026.(AP Photo/Alastair Grant) Britain Royal Ascot
On lui connaissait sa grâce de princesse, mais moins sa fibre sportive. Kate Middleton a relevé le «défi national des trois pics» pour sensibiliser à la lutte contre le cancer.Keystone

La princesse Kate réussit un petit exploit sportif

Kate Middleton a relevé le «défi national des trois pics» en gravissant les trois plus hauts sommets du Royaume-Uni, pour sensibiliser à la lutte contre le cancer.
29.06.2026, 06:4829.06.2026, 06:48

La princesse Kate, épouse du prince William, l'héritier du trône britannique, a annoncé dimanche avoir gravi en 24 heures les plus hauts sommets d'Angleterre, du pays de Galles et d'Ecosse, pour soutenir une association de lutte contre le cancer.

Catherine, 44 ans, qui est depuis janvier 2025 en rémission d'un cancer, a annoncé dans un message posté sur le réseau social Instagram avoir «accompli le 'défi national des trois pics'», en soutien à la Royal Marsden Cancer Charity, une association d'aide aux malades du cancer, au sein de l'hôpital où elle-même a été traitée.

La princesse a écrit:

«J'ai relevé le 'National Three Peaks Challenge', non pas seulement comme un effort physique, mais comme une occasion d'explorer la vie au-delà du diagnostic et de rendre quelque chose.»

Son message est accompagné d'une photographie où on la voit poser dans un paysage rocheux sous le brouillard en tenue de randonnée, une casquette et une capuche sur la tête et des bâtons de marche accrochés dans son dos.

Elle dit espérer que cela contribue «à transformer l'accès aux soins holistiques – et la compréhension de ceux-ci – afin de favoriser le rétablissement et la guérison des patients dans tout le Royaume-Uni».

On connait le fin mot de l'affaire du «dossier médical volé» de Kate

Les trois pics du défi sont le Ben Nevis, haut de 1345 mètres en Ecosse, le Scafell Pike, qui s'élève à 978m en Angleterre, et le Snowdon, haut de 1085m au pays de Galles.

Depuis l'annonce de la rémission de son cancer, la princesse de Galles a repris progressivement ses engagements publics. Elle s'est rendue en mai en Italie pour une visite officielle de deux jours sur le thème de la petite enfance, durant laquelle elle a reçu un accueil enthousiaste.

Il s'agissait de sa première visite officielle à l'étranger depuis décembre 2022, lorsqu'elle était allée à Boston, aux Etats-Unis, avec William pour la remise de son prix Earthshot sur l'environnement.

La nature de son cancer n'a jamais été divulguée. (sda/ats/afp/svp)

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source: getty images europe / wpa pool
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Kate Middleton est atteinte d'un cancer
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