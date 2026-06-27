assez ensoleillé34°
DE | FR
burger
International
Séisme

L’est de l’Afghanistan frappé par un séisme de magnitude 6,1

epa13064481 Afghan Shiite Muslims attend the Muharram procession on Ashura, in Kabul, Afghanistan, 25 June 2026. Shiite Muslims worldwide are observing the holy month of Muharram, the first month of t ...
Un séisme de magnitude 6,1 a frappé l'est de l'Afghanistan samedi (image d'illustration).Keystone

L’est de l’Afghanistan frappé par un séisme de magnitude 6,1

Le tremblement de terre a secoué l’est du pays samedi, sans informations immédiates sur d’éventuelles victimes ou dégâts, selon l’USGS.
27.06.2026, 17:3327.06.2026, 17:33

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé l'est de l'Afghanistan samedi, a indiqué l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS). Aucune information n'était disponible dans l'immédiat concernant d'éventuelles victimes ou des dégâts.

Le séisme a secoué les provinces de l'est du pays, notamment celles de Khost et de Nangarhar. Des journalistes de l'AFP à Kaboul ont déclaré avoir ressenti des secousses. L'épicentre a été localisé dans le nord-est du pays, à une profondeur de plus de 208 kilomètres, selon l'USGS.

Le tremblement de terre a aussi été ressenti à Islamabad, la capitale pakistanaise, ont précisé les journalistes de l'AFP. Des journalistes ont également ressenti les effets du séisme dans les provinces de Balkh et de Badakhchan, frontalières du Tadjikistan et du Pakistan.

Séismes au Venezuela: l’accès à la zone la plus sinistrée restreint

Les séismes sont fréquents en Afghanistan, notamment le long de la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la zone de contact entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne. En avril, un séisme de magnitude 5,8 dans la province du Badakhchan avait fait 12 morts.

En août 2025, un séisme de magnitude 6 avait touché les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar, tuant plus de 2200 personnes et en blessant près de 4000, selon les autorités talibanes afghanes. Quelques semaines plus tard, un tremblement de terre de magnitude 6,3 avait tué au moins 27 personnes dans le nord du pays.

De séismes en 2023 dans la province de Herat (ouest), près de la frontière iranienne, et en 2022 dans la province de Nangarhar (est) ont fait des centaines de morts et détruit des milliers d'habitations. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
L&#039;Europe s&#039;apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L'Europe s'apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L&#039;Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l&#039;exploite à fond
1
L'Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l'exploite à fond
de Kurt Pelda, Kiev et Odessa
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
La Colombie bascule très à droite
1
La Colombie bascule très à droite
Thèmes
Le séisme qui a frappé Taïwan en images
1 / 16
Le séisme qui a frappé Taïwan en images
Un puissant séisme a frappé Taïwan mercredi 3 avril 2024.
source: sda / daniel ceng
partager sur Facebookpartager sur X
Le séisme d'Istanbul en images
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce «trafic de Kényans» vers la Russie fait scandale
Parti du Kenya pour un emploi promis en Russie, Erastus Mundia est mort sur le front ukrainien après avoir été enrôlé dans l’armée russe. Sa famille accuse le ministre kényan du Travail, Alfred Mutua, d’avoir couvert un système qui aurait piégé des centaines de travailleurs.
Fin juin 2025, Erastus Mundia quittait le Kenya pour tenter sa chance en Russie, dans le cadre d'un programme d'envoi de travailleurs du gouvernement kényan. Il est finalement mort dans l'armée russe et sa famille tient le ministre kényan du Travail, Alfred Mutua, pour responsable.
L’article