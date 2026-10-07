Un couple de personnes âgées se promène sur la plage. Dans les pays chauds et côtiers, la vie est particulièrement agréable pour les retraités. Image: seacat / imago

Voici les 10 meilleurs pays où s'expatrier pour sa retraite

Les retraités expatriés sont un phénomène en croissance, car il n'est pas toujours facile de profiter de sa pension dans son pays d'origine. Le Global Retirement Index révèle quelles sont les meilleures destinations.

Amy Walker / t-online

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Les retraités du 21ᵉ siècle sont bien différents de ceux d'il y a 50 ou 60 ans, notamment parce qu'ils sont souvent en bonne santé et physiquement en forme, donc mobiles. De plus, ils disposent généralement des moyens financiers pour parcourir le monde. De fait, un groupe toujours plus important de retraités ne souhaite pas seulement voyager, mais passer l'intégralité de ses vieux jours dans un autre pays.

Ces retraités, dits expatriés, sont d'ailleurs courtisés de manière toujours plus ciblée par les gouvernements du monde entier depuis la fin des années 2000. Grâce à des avantages fiscaux ou à des conditions d'entrée spéciales, les gouvernements cherchent à attirer ce groupe financièrement solide dans leur pays.

En Europe, le Portugal et l'Italie en sont des exemples. Ces deux pays attirent les retraités avec de faibles impôts forfaitaires sur le revenu, ainsi qu'un coût de la vie et des prix de l'immobilier relativement bas. Comme ils sont en outre membres de l'Union européenne, nombreux sont ceux qui n'ont pas à se soucier des règles de visa ou des permis de séjour pour s'y installer.

Voici les meilleurs pays du monde pour les retraités

Ces deux pays figurent dans le classement de cette année du «Global Retirement Index» du portail Global Citizen Solutions. Ce rapport recense chaque année les pays offrant les meilleures conditions aux retraités. Il en résulte une liste de dix pays dans le monde.

Pour établir le classement, des points sont attribués dans cinq secteurs:

Qualité de vie,

Mobilité et conditions d'entrée,

Impôts,

Bureaucratie,

Coûts d'entrée.

Le score maximal est de 100 dans chaque domaine. La note finale correspond toutefois à un score global pondéré, et non à une simple moyenne générale des notes obtenues.

Voici les dix pays qui ont obtenu les meilleurs scores dans le rapport de 2026:

L'Uruguay (99,9 points) Maurice (99,8 points) L'Espagne (99,6 points) Le Costa Rica (99,5 points) Le Portugal (99,3 points) Le Paraguay (98,2 points) La Lettonie (98,0 points) L'Andorre (97,8 points) L'Italie (97,2 points) La Grèce (95,9 points)

Ce qui distingue l'Uruguay et Maurice

Selon le rapport, l'Uruguay se hisse en tête cette année, car il obtient systématiquement plus de 75 points dans tous les domaines. Ce pays d'Amérique latine a obtenu des scores particulièrement élevés en matière de mobilité et de coûts. Les personnes souhaitant y vivre reçoivent ainsi directement un permis de séjour illimité si elles peuvent prouver qu'elles disposent d'un revenu mensuel de 1700 dollars américains (1416 francs).

Après trois ans, les immigrés mariés peuvent déjà demander la nationalité. Pour les célibataires, cette démarche est possible après cinq ans. Les frais d'obtention du permis de séjour ne s'élèvent qu'entre 100 à 300 dollars (entre 83 et 250 francs).

Pour ceux qui privilégient avant tout de faibles impôts, l'île Maurice constitue en revanche une valeur sûre. Les retraites et les revenus de source étrangère ne sont pas imposés, tandis que les revenus nationaux sont soumis à un impôt forfaitaire de 15%.

Il n'existe en outre ni impôt sur la fortune ni impôt sur les successions. La nationalité peut être obtenue après sept ans, et le permis de séjour est délivré à partir d'un revenu mensuel de 2000 dollars américains (1660 francs).



Les résultats complets pour les dix pays sont à consulter sur le site du Global Retirement Index.

La capitale de l'Uruguay, Montevideo. Image: lucop / getty

L'Irlande et les pays du Golfe ne sont pas en reste

Le rapport cite également des pays qui se distinguent particulièrement dans certains domaines, mais qui n'ont pas atteint le top 10 du classement général.

L'Irlande obtient ainsi le meilleur score au monde en matière de qualité de vie, car le pays est réputé particulièrement sûr et offre de bonnes conditions de vie aux retraitées. Le fait que l'on y parle l'anglais, langue mondiale, est également jugé positif. La Nouvelle-Zélande, qui obtient de très bons résultats en matière d'environnement, serait aussi à classer dans cette catégorie.

D'autres pays européens sont également mis en avant; d'après le rapport, l'UE présente le grand avantage qu'un seul passeport puisse ouvrir les portes de tous les autres pays membres. Cela rend l'Europe particulièrement attrayante pour les amateurs de voyages. Outre les pays figurant au classement, l'Autriche ou Chypre sont également considérés comme favorables aux retraités.

Dans le domaine des impôts, ce sont toutefois les pays du Golfe qui obtiennent les meilleurs résultats au monde. Les Emirats arabes unis (EAU) et le Bahreïn se partagent ici la première place. Dans ces deux pays, il n'existe ni impôt sur le revenu ni obligation de déposer une déclaration d'impôts.

Le visa pour retraités des EAU, accessible à toutes les personnes dès 55 ans disposant d'un certain revenu annuel, est également jugé positivement.

De nombreuses autres options

Outre les critères énumérés ici, d'autres peuvent avoir une grande importance pour certains retraités. Parmi eux figurent le regroupement familial, un bon système de santé ou la possibilité d'avoir une double nationalité. Dans certains de ces domaines, d'autres pays peuvent se distinguer, comme Malte ou le Brésil.

Ceux qui souhaitent donc passer leur retraite à l'étranger ont de nombreuses options et peuvent, pour autant que leurs revenus suivent, choisir le pays qui correspond le mieux à leurs besoins. (trad. ysc)