Les montants AVS varient fortement entre les personnes résidant en Suisse et à l'étranger. Image: Imago, montage watson

Voici combien touchent les bénéficiaires de l'AVS à l'étranger

L’AVS a enregistré un nombre record de bénéficiaires de rentes en 2025. Voici combien ils touchent, en Suisse et à l'étranger.

Plus de «Suisse»

Le nombre de bénéficiaires de rentes AVS a de nouveau augmenté l'année dernière. Au total, 2,64 millions de rentes de vieillesse ont été versées, soit 1,6% de plus que l'année précédente, a annoncé mardi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Déjà en 2024, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse avait augmenté d'environ 1,8%, soit un peu plus de 44 000 personnes. Cette année, la hausse a été moins importante, avec 40 400 personnes en plus.

De fortes différences de revenus entre les Suisses

Les données, publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), montrent une forte concentration des rentes AVS autour des montants médians. Chez les hommes domiciliés en Suisse, près de la moitié des bénéficiaires (47%) touchent une rente comprise entre 1750 et 1999 francs par mois. Cette tranche est également la plus représentée chez les femmes (40%).

Les catégories immédiatement supérieures, entre 2000 et 2499 francs, regroupent aussi une part importante des assurés, en particulier les femmes, qui sont proportionnellement plus nombreuses dans la tranche 2250–2499 francs (15%, contre 11% chez les hommes).

A l’inverse, les très petites rentes restent marginales parmi les résidents suisses, avec seulement 1 à 2% des bénéficiaires dans les catégories inférieures à 1000 francs. La part des revenus élevé de plus de 2520 francs est également chez les hommes et les femmes, à 13%.

La répartition est très différente pour les bénéficiaires vivant à l’étranger. Les petites rentes y sont nettement plus fréquentes: 42% des hommes et 37% des femmes perçoivent moins de 250 francs par mois.

Les catégories inférieures à 1000 francs regroupent ainsi une majorité des bénéficiaires résidant hors de Suisse. Les rentes élevées y sont beaucoup plus rares: seules 1% des personnes domiciliées à l’étranger touchent une rente d’au moins 2520 francs. Cette différence s’explique notamment par une durée de cotisation incomplète en Suisse, fréquente chez les personnes vivant à l’étranger, précise l'OFAS.

Une année clôturée dans le vert

Au total, l’AVS versait environ 2,91 millions de rentes à la fin de 2025, dont des rentes de veuve, de veuf et d’orphelin. Environ un tiers des paiements était versé à des personnes domiciliées à l’étranger.

Sur le plan financier, l'AVS a de nouveau clôturé l’année dernière sur un résultat positif. Les recettes ont dépassé les dépenses de 1,8 milliard de francs. En tenant compte des revenus du capital, le résultat s’est élevé à 4,4 milliards de francs. En 2024, l’AVS avait dégagé un résultat d’exploitation positif de 5,6 milliards. (ysc/ats)