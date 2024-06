«Je me suis perdu»: Kendji Girac sort du silence

Voici le contenu de son message:

Bonjour à tous, je suis tellement stressé et content à la fois de m'adresser à vous tous. Depuis mon message du 10 mai, je ne vous ai pas donné de nouvelles, car il fallait que je me soigne et réfléchisse à ce qu'il s'est passé pour comprendre comment j'en suis arrivé là, et surtout prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Je voulais également laisser la justice faire son travail.



Je regrette tout ce qu'il s'est passé. Avant mon accident et depuis quelque temps, j'avais pris de mauvaises habitudes. Je me suis perdu, tout ça ne fait pas partie de moi. Je tiens à m'excuser auprès de vous.



Comme vous le savez, j'ai failli perdre la vie, l'amour de ma famille, de mon public, de mes amis, et ma fille a failli perdre son père. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je veux redevenir le garçon que j'étais, que je suis au fond de moi. Le plus important est d'apprendre de ses erreurs, on peut toujours se relever, le plus important est de se faire aider pour ne plus recommencer.



Je veux m'excuser auprès de ceux que j'ai blessés, à qui j'ai fait de la peine. Mon but est de rendre les gens heureux avec un petit bout de chanson, un sourire ou un partage. Depuis petit, je suis comme ça, sauf que là, j'ai fait tout le contraire et j'aurais pu ne pas être là pour vous le dire. Dieu m'a donné cette deuxième chance, et s'il me l'a donné, ce n'est pas pour rien (...) Le plus important est que, maintenant, tout ça est derrière moi. Aujourd'hui, j'ai une chance immense, c'est que j'ai votre soutien. Ça me tient à cœur de vous remercier d'avoir été bienveillants, de ne pas m'avoir jugé alors que je vous ai fait de la peine.