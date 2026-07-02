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Indonésie: un couple non marié flagellé pour des gestes d'affection

Un jeune couple non marié a reçu 21 coups de canne dans un parc public de Banda Aceh, la capitale provinciale, pour s'être embrassé et enlacé.

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Les autorités de la province indonésienne d'Aceh, ultraconservatrice, ont publiquement flagellé jeudi un couple non marié, a constaté un journaliste de l'AFP, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images où le couple semblait s'enlacer et s'embrasser.

L'homme et la femme, dont l'âge n'a pas été communiqué, ont chacun reçu 21 coups de canne dans un parc public de Banda Aceh, la capitale provinciale. Des dizaines de curieux ont assisté à la flagellation, certains exhortant les agents chargés d'appliquer le châtiment à «frapper plus fort», a constaté un journaliste de l'AFP.

Le couple avait été dénoncé après avoir diffusé en direct sur TikTok une vidéo montrant son intimité physique. Cette publication a déclenché une enquête qui a conduit à ce châtiment, a expliqué jeudi le chef de la police de la charia de Banda Aceh, Muhammad Rizal.

«Ils ont clairement enfreint la charia islamique», a déclaré ce dernier. Selon lui, c'est la première fois que des personnes sont sanctionnées dans cette province pour une infraction à la loi islamique commise par le biais des réseaux sociaux.

À Aceh, les gestes d'affection comme les baisers, les étreintes ou les contacts physiques entre un homme et une femme non mariés sont interdits. Aceh est la seule province de ce pays d'Asie du Sud-Est à appliquer une version rigoriste de la loi islamique.

«Un acte de discrimination effroyable»

Le porte-parole d'Amnesty International Indonésie, Haeril Halim, a estimé que le châtiment infligé au couple constituait «un acte de discrimination effroyable». Cela montre que le code pénal islamique d'Aceh (Qanun Jinayat) a étendu sa portée pour cibler des expressions pacifiques dans la sphère numérique», a-t-il déclaré dans un communiqué transmis à l'AFP.



Il a appelé le gouvernement indonésien à mettre fin au recours à la flagellation, ajoutant que les châtiments corporels «n'ont pas leur place dans une société juste et humaine». Un autre couple a reçu 27 coups de canne pour intimité physique, tandis que deux hommes ont été condamnés respectivement à 29 et huit coups de canne pour avoir joué à des jeux d'argent.​

En mai, les autorités ont infligé 100 coups de canne à deux hommes et deux femmes pour des relations sexuelles hors mariage. Cinq autres personnes avaient alors également été flagellées pour des infractions comme une trop grande proximité avec des personnes du sexe opposé et la consommation d'alcool.



Bien que la flagellation ne soit pas prévue par le droit pénal indonésien, cette pratique reste largement soutenue dans la province d'Aceh. L'Indonésie est le pays à majorité musulmane le plus peuplé au monde, mais elle reconnaît officiellement six religions ainsi que des croyances autochtones. (ats/mrs)