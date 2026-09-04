Tony Gatlif est mort, le cinéma gitan perd son grand ambassadeur
Le réalisateur Tony Gatlif, connu notamment pour Gadjo Dilo et son engagement en faveur de la culture gitane, est décédé à 77 ans.
Le cinéaste Tony Gatlif, chantre de la culture gitane avec une vingtaine de films dont Gadjo Dilo, est décédé mercredi à 77 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP.
Le réalisateur est mort à Arles (Bouches-du-Rhône) d'un problème de santé alors qu'il travaillait sur un projet de film historique, a indiqué sa famille, en louant «sa générosité, sa joie, sa poésie et son amour de la musique». (jah/afp)
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