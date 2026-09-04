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France: le réalisateur de Gadjo Dilo, Tony Gatlif, est mort

Figure du cinéma et défenseur passionné de la culture gitane, Tony Gatlif est décédé mercredi à Arles alors qu&#039;il préparait un nouveau film. Ici, en mai 2025, à Cannes.
Figure du cinéma et défenseur passionné de la culture gitane, Tony Gatlif est décédé mercredi à Arles alors qu'il préparait un nouveau film. Ici, en mai 2025, à Cannes.Image: Corbis Entertainment

Tony Gatlif est mort, le cinéma gitan perd son grand ambassadeur

Le réalisateur Tony Gatlif, connu notamment pour Gadjo Dilo et son engagement en faveur de la culture gitane, est décédé à 77 ans.
04.09.2026, 10:2404.09.2026, 10:24

Le cinéaste Tony Gatlif, chantre de la culture gitane avec une vingtaine de films dont Gadjo Dilo, est décédé mercredi à 77 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP.

Le réalisateur est mort à Arles (Bouches-du-Rhône) d'un problème de santé alors qu'il travaillait sur un projet de film historique, a indiqué sa famille, en louant «sa générosité, sa joie, sa poésie et son amour de la musique». (jah/afp)

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