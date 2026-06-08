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Ambre Chalumeau et Maïa Mazaurette quittent Quotidien

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Ambre Chalumeau et Maïa Mazaurette quittent Yann Barthès.Image: montage watson / screenshots

«Quotidien» va perdre deux de ses stars féminines

Ambre Chalumeau et Maïa Mazaurette quitteront l'émission de Yann Barthès à la fin de la saison.
08.06.2026, 16:3008.06.2026, 16:30

La rentrée s'annonce mouvementée pour Quotidien. Selon une information du Parisien, deux chroniqueuses emblématiques du talk-show de TMC quitteront l'émission à la fin de la saison: Ambre Chalumeau et Maïa Mazaurette. Toutes deux avaient rejoint le programme en 2020.

Que s'est-il passé avec Maïa Mazaurette?

Maïa Mazaurette, journaliste au Monde spécialisée dans les questions de sexualité, s'était d'abord fait connaître comme invitée avant d'intégrer l'équipe de façon permanente. Pendant six saisons, elle a abordé des thèmes liés au désir, aux relations, au genre ou encore à l'anatomie, tout en développant plusieurs documentaires diffusés en prime time sur TMC.

Contactée, la journaliste n’a pas souhaité répondre aux questions du Parisien.

Que s'est-il passé avec Ambre Chalumeau?

De son côté, Ambre Chalumeau s'est imposée comme l'une des figures les plus populaires de l'émission grâce à ses chroniques culturelles et à plusieurs documentaires consacrés notamment à Tom Cruise ou à Astérix. La journaliste de 28 ans a également rencontré un important succès en librairie avec son premier roman, Des Vivants, écoulé à 80 000 exemplaires selon Le Parisien.

Contrairement à certains départs médiatiques agités, Ambre Chalumeau assure que son choix s'est fait dans de bonnes conditions. Au Parisien, elle évoque un «départ apaisé» et explique vouloir explorer de nouveaux projets après six années passées à l'antenne. Elle précise ne pas avoir été recrutée par une chaîne concurrente et affirme que les producteurs de l'émission souhaitaient qu'elle poursuive l'aventure.

Le départ simultané des deux chroniqueuses représente un changement important pour l'émission présentée par Yann Barthès. Depuis plusieurs années, elles faisaient partie des visages les plus identifiables du programme et contribuaient à son identité éditoriale.

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