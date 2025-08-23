en partie ensoleillé20°
Vol Lyon-Porto: Pris de «bouffées délirantes», il fonce sur le cockpit

Pris de «bouffées délirantes», il fonce sur le cockpit de l'avion

aerophobias concept. plane shakes during turbulence flying air hole. Blur image commercial plane moving fast downwards. Fear of flying. collapse slump, depression, downfall, debacle, subsidence. dive
Un malaise pas comme les autres a passablement retardé un vol Lyon-Porto.Image: Shutterstock
Un passager visiblement pris de d'un malaise — décrit comme des «bouffées délirantes» — a tenté de s'introduire dans le cockpit d'un vol Lyon-Porto de la compagnie EasyJet vendredi soir, ont indiqué samedi la police et la compagnie.
23.08.2025, 16:5723.08.2025, 17:04
Un jeune homme a bel et bien tenté d'entrer dans le cockpit peu après le décollage de son vol de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, a précisé la compagnie EasyJet.

Il a été immobilisé par d'autres passagers et maintenu entravé jusqu'au retour à l'aéroport, où il a été placé en garde à vue, a indiqué la police française.

«Mal de l'air»

Des examens médicaux ont confirmé que ce passager âgé de 26 ans, de nationalité portugaise, souffrait de mal de l'air et de bouffées délirantes, selon la police. Inconnu des services de police, il a été hospitalisé, selon la même source.

Le vol a ensuite redécollé vers Porto où il a atterri en fin de soirée, a indiqué EasyJet.

ats/afp

Video: watson
