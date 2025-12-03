De gauche à droite, les trois meilleures passatas de tomates testées par Kassensturz. Image: montage watson

Ils ont testé les purées de tomates de Migros et Coop: voici les meilleures

Devant un rayon de sauces tomates, difficile de choisir sa préférée. Kassensturz a testé douze passatas vendues en grande surface, voici les meilleures.

Cette semaine, l’émission de consommateurs alémanique de la SRF «Kassensturz» s’est penchée sur le thème de la passata de tomates. Un jury a évalué différents produits selon plusieurs critères:

l'aspect,

l'odeur,

l'arôme et le goût (critères principaux),

la texture et finale.

Le résultat a de quoi étonner, surtout dans le bas du classement: c’est précisément la passata la plus chère, le produit «Crispino Classica» de Globus, qui obtient la plus mauvaise note… et de loin.

Comment le test s'est déroulé Douze passatas de tomates parmi les plus vendues en grande surface, en Suisse, ont été testées.



Le jury a reçu simultanément quatre passatas (purée de tomates), à l'aveugle. L'évaluation des quatre critères a été réalisée à l'aide d'un questionnaire et d'un système de notation de un à six.



La plupart des produits testés contenaient du sel et/ou de l’acide citrique.

Le jury n’accorde à cette passata qu’une note de 3,0, en justifiant son verdict par un «arrière-goût fade, de carton et de mauvaise qualité». Sollicité par «Kassensturz», Globus n’a pas souhaité commenter les résultats du test.

Coop, aussi, a déçu avec sa passata Prix Garantie, le jury l'a trouvée «pas assez mûre et fade». Interrogé, Coop se défend:

«Globalement, les passatas de tomates Naturaplan et Prix Garantie reçoivent toutes deux des avis très positifs de nos clients. Nous considérons les critères que vous avez mentionnés comme subjectifs.»

Tous les autres produits obtiennent au moins un 4,0. Mais les prduits bio de Coop et Migros, à savoir Natruplan et Alnatura, ont peiné à convaincre, malgré un aspect appétissant. Les experts les ont jugés «acides», «pas mûres» et «dépourvues d'umami».

En règle générale, aucun produit n’a été trouvé exceptionnel par les goûteurs. Les meilleurs élèves sont deux produits de chez Migros: la passata de Longobardi, et la passata M-Budget. Selon le jury les deux sont «harmonieuses», «fruitées et tomatées», et possèdent une saveur «umami». Les produits d’Aldi, de Mutti (chez Coop) et de Spar ont également été jugés «bons». (hun)