beau temps20°
DE | FR
burger
International
Société

Décès de Catherine Ringer, célèbre voix des Rita Mitsouko

epa09070322 French singer Catherine Ringer arrives for the 46th annual Cesar awards ceremony held at the Olympia concert hall in Paris, France, 12 March 2021. EPA/THOMAS SAMSON / POOL *** Local Captio ...
Catherine Ringer (archives).Image: EPA AFP POOL

Catherine Ringer, star des Rita Mitsouko est décédée

Catherine Ringer, chanteuse emblématique des Rita Mitsouko, est morte à 68 ans. Ses enfants annoncent qu’elle a été emportée par un cancer foudroyant.
15.09.2026, 12:2915.09.2026, 12:29

Catherine Ringer, chanteuse du mythique duo des Rita Mitsouko, est décédée d'un cancer à l'âge de 68 ans, ont annoncé mardi à l'AFP ses enfants.

«C'est avec une immense tristesse que la famille et les proches de Catherine Ringer annoncent son décès, emportée par un cancer foudroyant dans la nuit du 14 septembre 2026», indique leur communiqué. (jah/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Taylor Swift piège les Swifties dans un sketch génial aux Emmys
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Voici comment éviter aux enfants d'avoir un problème avec leur apparence
On sait désormais que les enfants façonnent très jeunes leur propre image corporelle. Et les parents jouent un rôle primordial à cet égard. Alors, comment développer une relation saine au corps dans une société qui le juge sans cesse?
Notre corps est constamment observé et évalué. Le plus souvent avec des jugements hâtifs: Est-ce qu’il se laisse aller? N'arrive-t-elle pas à se contrôler?

Une situation qui ne doit rien au hasard. On se confronte en effet dès le plus jeune âge à des représentations du corps «idéal»: mince, en forme, séduisante. Dans une société qui reproduit sans cesse ces modèles, beaucoup développent une relation difficile avec leur corps.
L’article