Décès de Catherine Ringer, célèbre voix des Rita Mitsouko

Catherine Ringer (archives). Image: EPA AFP POOL

Catherine Ringer, star des Rita Mitsouko est décédée

Catherine Ringer, chanteuse emblématique des Rita Mitsouko, est morte à 68 ans. Ses enfants annoncent qu’elle a été emportée par un cancer foudroyant.

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Catherine Ringer, chanteuse du mythique duo des Rita Mitsouko, est décédée d'un cancer à l'âge de 68 ans, ont annoncé mardi à l'AFP ses enfants.

«C'est avec une immense tristesse que la famille et les proches de Catherine Ringer annoncent son décès, emportée par un cancer foudroyant dans la nuit du 14 septembre 2026», indique leur communiqué. (jah/afp)