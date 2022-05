L'Eurovision, c'est génial, gênant ou les deux? Dites-nous tout!

Est-ce que vous avez vu le film sur l'Eurovision?

Oui et j'ai adoré. Je connais le fameux morceau par cœur. Oui, mais je n'ai pas aimé du tout. Il est encore plus kitsch que l'original. Non, mais ça m'intrigue, je le regarderai un jour. Aucune idée, je n'en ai jamais entendu parler (et je ne le regarderai jamais).