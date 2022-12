Sondage

Qui sera élu «personnalité de l'année» par le magazine «Time»?

En 2007, c'est Vladimir Poutine qui avait été élu personnalité de l'année par Time.

C'est mercredi que l'on connaîtra la «person of the year». Une année après le couronnement d'Elon Musk, le patron de Twitter est à nouveau dans la shortlist du magazine Time. En course avec lui: Volodymyr Zelensky, la Cour suprême des Etats-Unis, MacKenzie Bezos Scott ou encore la bête noire de Trump, Ron DeSantis.

En décembre, et comme la tradition l'exige, on sort les boules de Noël, la carte de crédit, les best of vaseux et... le titre de «personnalité de l'année». Avec les années, la plus grande opération marketing du Time est rapidement devenue aussi politique que sensible.

On ne parle évidemment pas (seulement) des célèbres choix controversés, d'Adolf Hitler en 1938 à Joseph Stalin en 1939 (et 1942). Le magazine avait d'ailleurs justifié la nomination du dictateur allemand par le fait que ce ne sont pas des fleurs qui sont jetées sur un héros (on parlait à l'époque d'«homme de l'année»).

Staline, en couverture de Time en 1939.

«Nous sélectionnons la personne qui le plus influencé les événements mondiaux pour le meilleur ou pour le pire» Dicton du fondateur de Time, Henry Luce

Vladimir Poutine, aujourd'hui en pleine agression de l'Ukraine avait été couronné «personnalité de l'année» en 2007, pour avoir «réussi à replacer la Russie à la table des puissances mondiales et à lui apporter la stabilité». Si l'on en croit le modus operandi du concours, selon son fondateur Henry Luce, le maître du Kremlin pourrait donc très bien se retrouver «couronné» en cette année de guerre sanglante.

Sinon, avant de passer à la shortlist de 2022, on peut encore rappeler que tous les présidents des Etats-Unis ont été, au moins une fois, la personnalité de l'année du Time. A l'exception de Calvin Coolidge, qui dirigeait le pays pile au moment de la naissance de l'opération, en 1927. Même Donald Trump, qui fut malgré tout crédité «président des Etats divisés d'Amérique».

Quelques unnamed people

Les soldats américains (1950, 2003)

Les combattants hongrois pour la liberté (1956)

Les scientifiques américains (1960)

La classe moyenne américaine (1969)



Les femmes américaines (1975)

Vous (2006)

Les manifestants (2011)

Les combattants d'Ebola (2014)

Les briseuses de silence (2017)

Machine de l'année 1982

Mammifère de l'année 1941

La shortlist 2022

Alors que le verdict est attendu pour mercredi, la liste des derniers prétendants vient de sortir du four. Au lieu de bêtement aligner des noms, on vous propose de voter parmi dix candidats: trois femmes, trois institutions et quatre hommes.

Dans les papables, on retrouve par exemple MacKenzie Scott, considérée comme la «philanthrope de l'année». L'ex-femme de Jeff Bezos a, jusqu'ici, donné plus de treize milliards de dollars à des œuvres de bienfaisance. Elle s'est engagée à léguer la majeure partie de sa fortune.