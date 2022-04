Et au sujet de la qualité des débats?

Je me concentre plutôt sur le 2e tour des élections vaudoises

La bouffe! Vive la bidoche et les oeufs mayo

Dimanche, les Français vont déposer leur bulletin dans les urnes et les sondages placent l'actuel président de la République et la patronne du Rassemblement national au deuxième tour. Mais, vous: c'est qui votre petit préféré ou votre petite préférée? Sondage!

Le 6 avril 2022 à 22h49, l'Ambassade de Russie en France a publié une photo sur Twitter, prise à Boutcha, pour nourrir la thèse d'une «mise en scène» ukrainienne. Sur cette image, six photographes prennent le même chat en photo. Une scène qui ne plaît pas à tout le monde.

Dans toutes les grandes histoires, il y a un chat. Même les plus épouvantables. A Boutcha, théâtre d'un massacre qui a sidéré la communauté internationale, un chat errant au pelage blanc et roux est en passe de devenir le symbole de la survie des Ukrainiens. Ce petit félin, dont on ignore (encore) le nom, est pourtant au coeur d'un scandale depuis mercredi.