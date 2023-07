Attaques aériennes meurtrières près de Khartoum

Au moins 22 civils ont été tués dans des frappes aériennes près de Khartoum, lors des combats entre l'armée et la milice RSF au Soudan. Les zones résidentielles sont régulièrement attaquées et le conflit a déjà fait plus de 3300 morts.

Des combats ont déjà eu lieu dans la banlieue de Khartoum, en 2023. Keystone

Au moins 22 civils soudanais ont été tués samedi lors de frappes aériennes près de la capitale Khartoum.

De nombreuses personnes ont été blessées lors de l'attaque dans la ville d'Omdurman, a annoncé le ministère de la Santé de la région de Khartoum.

Depuis la mi-avril, l'armée dirigée par le chef de l'État Abdel Fattah al-Burhan se bat contre la milice paramilitaire RSF de son ancien adjoint Mohammed Hamdan Daglo.

À Khartoum et dans ses environs, les zones résidentielles font l'objet de fréquentes attaques, en plus des combats pour des cibles stratégiques.

Les combattants des forces de sécurité utilisent les maisons civiles occupées comme couverture. Samedi, le RSF a accusé l'armée d'avoir tué au moins 31 personnes.

Selon les données de l'organisation de surveillance des conflits ACLED, au moins 3300 personnes ont été tuées depuis que les combats ont éclaté au Soudan.

Selon les Nations unies, 2.9 millions de personnes au Soudan ont été déplacées par le conflit, et plus de 600'000 ont fui vers les pays voisins.

Outre Khartoum, la région du Darfour, à l'ouest du pays, déchirée par des conflits ethniques depuis des décennies, est particulièrement touchée par les combats violents. (dal/dpa)