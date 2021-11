Accord pour un retour des civils au pouvoir au Soudan

Des appels ont été lancés pour de nouvelles protestations dimanche contre le coup d'Etat. Samedi, des centaines de manifestants (comme ici 👆) ont défilé à Khartoum-Nord, une banlieue de la capitale, érigé des barricades dans les rues et mis le feu à des pneus. «Non au pouvoir militaire», ont-ils scandé. (jah/ats)

La communauté internationale a dénoncé la répression et appelé à un retour du pouvoir civil.

Depuis le coup d'Etat, des protestations contre l'armée et appelant au retour du pouvoir civil ont eu lieu principalement à Khartoum. Elles ont souvent été réprimées par les forces de sécurité faisant au moins 40 morts parmi les civils, en grande majorité des manifestants, et des centaines de blessés, selon un syndicat de médecins pro-démocratie.

Manifestations sanglantes et pressions de la rue

Le 25 octobre, le général Burhane, chef de l'armée, a rebattu les cartes d'une transition chancelante au Soudan . Il a fait arrêter la quasi-totalité des civils au sein du pouvoir, mis un point final à l'union sacrée formée par civils et militaires et décrété l'état d'urgence.

«L'accord sera officiellement annoncé plus tard dans la journée, après la signature des termes de l'accord et de la déclaration politique l'accompagnant», selon le communiqué.

«Un accord politique a été conclu entre le général Burhane, Abdallah Hamdok, les forces politiques et des organisations de la société civile pour un retour de Hamdok à son poste et la libération des détenus politiques»

