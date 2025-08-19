beau temps27°
La grève au sein d'Air Canada est terminée

Quelque 10 000 employé d'Air Canada avaient cessé le travail pendant le week-end.Keystone

Les syndicats ont indique avoir trouvé «une entente de principe» avec la compagnie aérienne après plusieurs jours de grève. Quelque 10 000 agents de bord avaient cessé le travail pendant le week-end.
19.08.2025, 12:5119.08.2025, 12:51
La grève des hôtesses et stewards d'Air Canada est terminée, a annoncé mardi le syndicat du personnel de bord. Il a évoqué «une entente de principe» après une nuit de négociations avec la compagnie aérienne.

«La grève est terminée. Nous avons une entente de principe», a écrit sur Facebook l'organisation affiliée au syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), tenue de «coopérer pleinement à la reprise des opérations».

Grève chez Air Canada: des centaines de vols annulés

Air Canada a confirmé, dans un communiqué, «reprendre progressivement aujourd'hui (mardi) ses opérations après avoir conclu un accord de médiation» avec le SCFP, sous la supervision d'un médiateur, William Kaplan.

Quelque 10 000 agents de bord avaient cessé le travail pendant le week-end pour demander des augmentations de salaires et une compensation pour le travail au sol non rémunéré, y compris pendant l'embarquement. Malgré une décision de justice en leur défaveur, les hôtesses et stewards avaient poursuivi leur grève lundi.

Pas de retour à la normale avant une semaine

Les premiers vols sont prévus pour la soirée de mardi mais un retour à la normale ne devrait pas intervenir avant sept à dix jours, prévient Air Canada. Son PDG, Michael Rousseau, a déclaré:

«Faire redémarrer une compagnie majeure comme Air Canada est une tâche complexe»
Michael Rousseau

«Nous demandons à nos clients de la patience et de la compréhension dans les prochains jours», a-t-il ajouté, leur présentant des excuses au nom de la compagnie.

Selon le transporteur national canadien, qui dessert directement 180 villes au Canada et à l'étranger, la grève a entraîné des annulations affectant 500 000 personnes. (ats)

