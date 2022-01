source: keytone/shutterstock

4 raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas blairer Djokovic

Ça fait bientôt une semaine que vous suivez le feuilleton australien du tennisman serbe. On vous a demandé ce que vous pensiez de lui, tout au fond de votre cœur de lecteur watson.

La lecture du sondage lancé le 10 janvier est sans appel: vous ne portez pas Novak Djokovic dans votre cœur. Mais encore?

S'en foutre, l'aimer ou le haïr?

Votre sentiment envers la star du tennis est sans appel et vu qu'une image vaut mille mots, voici. 👇

Certes, on note que 32% des gens s'en tamponnent du sportif serbe, mais chez watson, on pense que ce n'est pas si vrai... En effet, les données en notre possession montrent que vous avez été nombreux à poursuivre ce sondage au-delà de la première question.

En effet, plus de 1200 personnes ont répondu à cette première question et... plus de 1000 se sont laissées embarquer dans la suite du questionnaire. Alors comme le sujet semble malgré tout vous passionner, passons à la question suivante.

Le vilain défaut de Djoko? Aller aux toilettes

S'il y a une chose qui énerve près de la moitié d'entre vous, c'est le fait qu'il soit prêt à tout pour gagner. Même à se cacher dans les toilettes quand ça va mal.

Bon, ça c'était pour les connaisseurs de Djoko. Sinon, près de 30% d'entre vous sont plutôt favorables au délit de sale gueule: vous ne le connaissez pas, mais il a l'air arrogant. Du coup, vous le détestez.

On salue, néanmoins, les 3% d'entre vous qui adorent le sportif. Le point positif? Vous n'êtes pas beaucoup, mais vous n'êtes pas seuls. Et l'on a même demandé à ceux qui le détestent si quelque chose chez Djokovic les fait quand même rêver. Avez-vous été fair-play? La réponse ici 👇.

Quelles qualités peut-on reconnaître à Djokovic?

Aucune, si l'on en croit les 30%, qui ne l'aiment définitivement pas (coucou la mauvaise foi). Bon, on vous a fait un petit top 3 de ce que vous préférez chez Novak Djokovic:

25% d'entre vous estiment que son palmarès parle pour lui avec ses 20 titres du Grand Chelem (comme Nadal et Federer). 16% saluent son jeu de fond de court. Celui d'un mec patient qui repousse ses adversaires le plus loin possible. Visiblement, 6% d'entre vous trouvent ses imitations très drôles. Bon, c'était en début de carrière quand il était le chien fou du tennis. Mais bon... Ça date quand même.

Souvenir, souvenir avec cette vidéo de 2007 Vidéo: YouTube/ezsebas

Passons maintenant et sans transition à la question qui fâche: Djokovic a-t-il une chance de devenir le meilleur joueur de tennis de l'Histoire, selon vous?

Djoko sera-t-il un jour le meilleur?

Une chose est certaine, vous qui aimez Djokovic, vous le soutiendrez jusqu'au bout. Même jusqu'à la fin de ce sondage, car vous êtes 6% à considérer qu'il est le meilleur. Et, vous aurez fort à faire pour convaincre du contraire les 94% qui n'ont aucune estime pour votre idole. Ça va être chaud.

En effet, un lecteur sur cinq n'en démord pas, le meilleur, c'est Federer. Un point c'est tout.

Ils sont presque autant que vous à considérer que Nadal est une option, mais jamais Djoko.

La très large majorité: 63% estiment, quant à eux, que le Serbe de votre cœur n'aura jamais la classe nécessaire pour surpasser tous les autres.

En conclusion, Djoko sera toujours le grand-méchant-vilain-pas-beau via GIPHY

