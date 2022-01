image: keystone/shutterstock

Quiz

Chacun a un avis sur Djokovic, mais le connaissez-vous vraiment?

Tout le monde ne parle presque que de lui depuis quelques jours et ses déboires pour rentrer en Australie. Vous-même, vous le détestez, vous l'avez démonté dans vos commentaires sur les réseaux sociaux ou au café du commerce. Ou au contraire, vous l'adorez et l'avez défendu bec et ongles dans son combat avec les autorités australiennes...

Bref, Novak Djokovic ne laisse personne indifférent. Mais en fait, est-ce que vous le connaissez bien?

Répondez à notre quiz de 12 questions pour le savoir. Bonne chance!