Le parquet avait requis, à l'origine, dix mois de prison avec sursis et 75 000 euros (78 000 francs) d'amende à l'encontre du sportif. Karim Benzema est reconnu coupable de complicité de tentative de chantage. Il écope d'un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Le sportif va faire appel, affirment ses avocats qui se disent «sidérés». L'attaquant du Real devrait être présent à ce moment-là, affirme BFM . Son absence lors de l'audience semble avoir pesé lourd.

Le Père Fouras a inventé les épreuves de Koh-Lanta, il en décrypte 8 mythiques

Deux semaines après le TeheiuraGate, Koh-Lanta la Légende revient ce soir pour son ultime ligne droite. Les épreuves mythiques telles les poteaux ou l'orientation ne devraient donc plus tarder. Yann Le Gac, leur créateur, les a décryptées.

Mais la vie continue et Koh-Lanta la Légende est de retour dès ce soir sur TF1 pour le grand final de cette saison anniversaire. Les candidats ne sont plus que neuf (Claude, Sam, Jade, Ugo, Loïc, Alix, Laurent, Phil, et Christelle, sur l'île des bannis). Ils s'apprêtent désormais à affronter la dernière ligne droite de l'aventure et plusieurs épreuves mythiques dont celles des poteaux et de l'orientation.