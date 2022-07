Voici combien de personnes ont vécu sur Terre jusqu'à maintenant

Les scientifiques de « Our world in Data » tentent d'y parvenir par une approximation: les mammifères, comme les humains, existent normalement pendant environ un million d'années. Cela signifierait que nous pourrions encore exister pendant environ 800'000 ans. Si la population mondiale se stabilise autour de 11 milliards d'ici la fin du siècle (ce qui est l'hypothèse de l'ONU), il y aurait alors environ 100 billions d'êtres humains (mille millions) au cours des 800'000 prochaines années.

Ce qui est sûr, c'est que l'humanité augmente de plus en plus vite. Mais combien d'êtres humains pourront vivre en même temps un jour - si nous parvenons à éviter de grandes catastrophes? La réponse est simple: aucune idée.

Les démographes Toshiko Kaneda et Carl Haub du Population Reference Bureau (PRB) de Washington se sont penchés sur la question en utilisant toutes les données disponibles. Même s'il n'existe pas un jour précis où l'homme est apparu, il fallait en déterminer un pour ce projet. Les deux démographes ont fixé ce point à 200 000 ans avant aujourd'hui (2022).

Voici combien de personnes ont vécu et vivent encore sur Terre Jusqu'à présent. Chaque grain de sable représente 10 millions d'êtres humains.

L'équipe de « Our World in Data » a résumé le calcul en une image:

Le point de vue des dirigeants chinois sur la guerre en Ukraine a évolué. Ils constatent que, depuis quatre mois, la progression de l'armée russe sur le terrain est lente, incertaine et exige des moyens militaires considérables. Très loin du scénario qu'avait sans doute annoncé Vladimir Poutine début février, quand il avait rencontré Xi Jinping. Mais en plus, à Pékin, on s'inquiète désormais des conséquences néfastes pour la marche de l'économie mondiale que commence à avoir ce conflit qui s'éternise.