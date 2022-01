Retour en images sur le naufrage du Costa Concordia, il y a dix ans

Les images du paquebot de 56 000 tonnes couché sur son flanc droit ont fait le tour du monde: 32 personnes ont perdu la vie dans ce naufrage, qui s'est produit il y a dix ans au large de la Toscane.

Dans la nuit du 13 janvier 2012, le Costa Concordia heurte un écueil à quelque 300 mètres de l'île de Giglio, au large de la Toscane. Le capitaine de l'immense paquebot, qui transportait 4299 personnes, s'était approché des côtes dans le but de saluer les habitants de l'île. Une tradition à l'origine de l'un des naufrages les plus spectaculaires et meurtriers de l'histoire récente. Retour en images sur cette nuit dramatique.

21h45 et 8 secondes: le Costa Concordia heurte un écueil

Image: AP TG5

Cinq minutes après l'impact, le navire commence à pencher sur un côté

Image: Keystone

La coque est éventrée sur environ 53 mètres de long

Image: Keystone

22h: une partie des passagers commence à être regroupée sur le pont quatre où se trouvent les chaloupes de sauvetage

Image: Keystone

Dix minutes plus tard, le signal de l'abandon du navire retentit

Image: EPA

La panique commence à monter à l'intérieur du navire

Image: Twitter

22h35: le capitaine Francesco Schettino décide d'abandonner le Costa Concordia

image: twitter

Une heure et 9 minutes après l'impact, le paquebot s'échoue

Image: EPA

23h15: l'évacuation des 4229 occupants du navire vers la terre ferme commence

Image: Keystone

Image: EPA

Faute de bateaux de sauvetage, des passagers se jettent à l'eau

Image: Keystone

Le Costa Concordia penche toujours plus

Image: Capture d'écran

1h30: les trois premiers corps sont récupérés

Image: Keystone

6h17: fin de l'évacuation, 4196 personnes sont sauvées à cette heure-là

Image: Keystone

La situation le lendemain: le paquebot gît sur le côté

Image: Keystone

32 personnes ont perdu la vie dans le naufrage. Le dernier corps n'est retrouvé qu'en novembre 2014

Image: AP

Le 17 juillet, l'épave est remise à flot au terme d'une opération sans précédent

Image: sda

Le navire a été ensuite remorqué à Gênes pour être démantelé

Image: EPA

(asi)