Pourquoi la Suède a touché un sacré jackpot en trouvant des «terres rares»

Le plus grand gisement de terres rares d'Europe vient d'être découvert en Suède. Mais que sont les terres rares? Et pourquoi cette découverte suscite-t-elle un tel enthousiasme?

Disons-le tout de suite: les terres rares ne sont ni rares ni de la terre. Elles sont pourtant extrêmement convoitées, car il s'agit d'éléments chimiques de base présents dans nombre de technologies modernes.

Elles sont nécessaires pour la production de batteries, et donc nécessaires aux smartphones et voitures électriques, mais aussi aux catalyseurs, aux aimants et aux... ampoules. Et nous mènent vers un avenir sans énergies fossiles.

Que sont les terres rares?

Le tableau périodique des éléments, cela ravive quelques souvenirs? On y trouve les terres rares dans la troisième colonne.

Les terres rares sont présents à deux endroits: les éléments numérotés 21 et 39, dans le bloc principal, puis toute la rangée de 57 à 71, qui constitue en pratique la suite de la colonne. Image: Shutterstock

Il s'agit de ces 17 métaux: Scandium (Sc) et yttrium (Y) d'abord, mais aussi lanthane (La), cérium (Ce), praséodyme (Pr), néodyme (Nd), prométhium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), thulium (Tm), ytterbium (Yb) et lutétium (Lu).

Où trouve-t-on la plupart des terres rares?

Les terres rares sont présentes partout dans le monde. Rien que ça. En Suède, l'entreprise publique suédoise LKAB vient de trouver des terres rares dans le nord du pays, à hauteur de plus d'un million de tonnes. Un record européen!

Actuellement, la plupart des terres rares sont cependant extraites en Chine, aux Etats-Unis et au Myanmar.

D'où vient le nom «terres rares»?

En réalité, il s'agit de «métaux des terres rares», raccourcis de manière abusive en «terres rares». Ce terme abrégé, qui semble presque mystérieux, s'est établi dans le langage courant et scientifique bien que ces métaux ne soient... pas particulièrement rares.

Certains d'entre eux, comme le cérium, l'yttrium et le néodyme, sont même plus fréquents dans la croûte terrestre que le plomb, le molybdène ou l'arsenic. Le thulium, l'élément le plus rare de toutes les terres rares, reste plus facilement trouvable que l'or ou le platine.

Le nom s'explique ainsi: les terres rares ont historiquement été d'abord trouvées dans des minéraux rares. Ils y sont présents sous forme d'oxydes. Les oxydes étaient autrefois appelés «terres», d'où leur nom.

Ces 17 éléments ne sont toutefois présents dans les métaux qui les entourent qu'en très faibles concentrations. Ils ne peuvent pas non plus être trouvés à l'état pur comme l'or, mais uniquement sous forme de mélange dans des minéraux. Cela rend leur extraction extrêmement difficile.

Comment les terres rares sont-elles utilisées?

La demande en terres rares a été multipliée par 20 au cours des deux dernières décennies. En raison de leurs propriétés chimiques particulières, elles sont utilisées dans la production de smartphones, d'ordinateurs portables, d'éclairages LED, de moteurs électriques, d'éoliennes, d'écrans plats et d'autres produits de haute technologie.

Bien que les quantités requises pour ces produits soient très légères, elles sont essentielles à la production car les terres rares disposent de propriétés chimiques particulières.

Prenons l'exemple du néodyme: il permet de rendre les aimants encore plus magnétiques. Cette propriété rend cette matière première indispensable pour les fabricants de voitures électriques.