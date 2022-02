Détenue en Biélorussie, la Suissesse Natallia Hersche a été libérée

Natallia Hersche avant et après sa détention. Image: Twitter

Elle avait été arrêtée après avoir participé à une manifestation contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, en septembre 2020. Libérée ce vendredi, elle a passé 17 mois derrière les barreaux.

«Enfin! Natallia Hersche a finalement été libérée après 17 mois de détention», a écrit vendredi le président de la Confédération Ignazio Cassis sur Twitter. Elle a été accueillie par son frère et Christine Honegger Zolotukhin, l'ambassadrice de Suisse en Biélorussie. «Je suis heureux que les efforts diplomatiques de la Suisse aient porté leurs fruits», a poursuivi le président de la Confédération.

La double nationale va rentrer en Suisse dans le courant de la journée, précise le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué. Sa libération intervient à la suite d'intenses efforts déployés pendant près d'un an et demi.

Natallia Hersche a été assistée dans le cadre de la protection consulaire. Des représentants de l'ambassade de Suisse à Minsk lui ont rendu visite à quatorze reprises au total.

«Procès-spectacle inéquitable»

Natallia Hersche avait participé à une manifestation contre la réélection du président Alexandre Loukachenko le 19 septembre 2020 à Minsk et avait été arrêtée à cette occasion. Selon des organisations suisses de défense des droits humains, elle avait été condamnée en décembre 2020 à une peine de deux ans et six mois de prison, lors d'un «procès-spectacle inéquitable».

Suite à son arrestation, l'organisation de défense des droits humains Libereco avait remis une pétition munie de 9500 signatures, demandant sa libération. Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis était invité à intervenir directement auprès du président Loukachenko.

Natallia Hersche avait été condamnée en décembre 2020 à une peine de deux ans et six mois de prison. Image: Twitter

Depuis sa condamnation, les services compétents du DFAE ont été en contacts étroits avec elle, sa famille et les autorités biélorusses et ont travaillé sur les moyens possibles d'obtenir sa libération, souligne-t-il.