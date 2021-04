International

Suisse

Ils sont tombés in love pendant un test PCR



Image: Shutterstock / watson

Le shaker

Ils sont tombés in love pendant un test Covid

Vous avez passé la journée à zigzaguer entre les gouttes et les tables de terrasse? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos pour ne pas passer pour un opportuniste à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec en fin de journée du lundi au vendredi. (Santé!) Pour vous abonner au Shaker, cliquez sur le cocktail 🍹

😷 Foule expérimentale

Image: Shutterstock

Aujourd'hui il a plu, les terrasses se sont vidées et le Conseil fédéral a tenu sa traditionnelle bamboche conférence de presse en milieu d'après-midi. Vous vous demandez sûrement dans quel état d'esprit se trouvait la population suisse au moment de pousser le volume des enceintes fédérales?👇

Petit SMS reçu à 14h45: 🍸

Alors non. Le Conseil fédéral n'a pas ouvert les terrasses à l'intérieur, mais veut jeter sa population dans la foule. Littéralement. En déflorant l'idée d'une large ouverture des manifestations. On résume:

Entre 300 et 600 personnes seront réunies en juin pour des tests pratiques, histoire de savoir si on est capable de contrôler les justificatifs de vaccination et les tests négatifs sans s'arracher les masques d'impatience devant les caisses.

seront réunies en juin pour des tests pratiques, histoire de savoir si on est capable de contrôler les justificatifs de vaccination et les tests négatifs sans s'arracher les masques d'impatience devant les caisses. 3 000 personnes en juillet. Les cantons pourront autoriser ce type de manifestations dès le mois de mai.

en juillet. Les cantons pourront autoriser ce type de manifestations dès le mois de mai. 10 000 personnes en septembre. A la rentrée, le CF ouvre carrément les vannes et on pourra enfin beugler le fameux «tcheu... C'EST NOIR DE MONDE ICI».

en septembre. A la rentrée, le CF ouvre carrément les vannes et on pourra enfin beugler le fameux «tcheu... C'EST NOIR DE MONDE ICI». 1 milliard de personnes à Noël. (Naaaan, mais c'était tentant de jongler avec la surenchère, c'est si rare.)

Alors ça y est? C'est enfin le monde d'après, basé sur le monde d'avant? Pas vraiment: le Conseil fédéral pourra décider plus tard si les manifestations pourront effectivement avoir lieu. En gros, nous pouvons officiellement nous réjouir de frôler moult coudes inconnus, mais c'est pô sûr. D'ailleurs nos élus ont soigné leurs déclarations pour qu'on comprenne tout bien et tout vite que c'est pas gagné.👇

Quand tu laisses un enfant de 4 ans jouer tout seul au parc: «Chaque gain de liberté se fera au prix de l'autodiscipline et du respect des règles»

Alain Prost Berset: «Si la situation devait être meilleure, on peut aller encore plus vite»

💸 Cash périmé

⚠️ WARNING: Si vous retrouvez par hasard un vieux billet sous votre commode du salon qui ressemble à ça:

Vous avez jusqu'au 30 avril (vendredi) pour vous payer un kebab ou une Playstation en liquide. (Rien à voir avec le parapluie de protection.) C'est la Banque nationale suisse qui a lancé un dernier rappel aujourd'hui. Conclusion? FAITES LE MÉNAGE!

💉 Le virus de l' amour

Image: DR

Si l'argent n'a pas d'odeur, l'amour en a un. Et certains ont le nez plus fin que d'autres pour sentir le véritable love sous un masque médical. Tout ça, grâce au petit Cupidon du Covid qui a troqué sa flèche contre un vulgaire coton-tige. Et l'histoire est jolie: à deux pas (français) de Porrentruy, Julie et Mickaël ont flashé l'un pour l'autre au moment où la narine de la première était délicatement fouillée par le second. La testée face au testeur. Et le destin a terminé le boulot.

Le date pandémique? «Je peux vous dire qu’on a parlé pendant une heure avant que Mickaël ne fasse enfin le prélèvement»

Ce qu'elle a aimé chez lui? Bah... «On n’avait jamais pu se voir sans masque, je n’avais même pas capté qu’il avait une barbe»

Et si Mickaël est tombé amoureux, il peut déjà se rassurer. Julie est infirmière en post-réanimation. Ils devraient s'en sortir en filant le parfait coronamour.

Drogue pour tousse?💊

Ce n'est pas un secret, Kurt Cobain se shootait au sirop pour la toux. C'était aussi la drogue «facile», récréative et pas chère de beaucoup d'ados parce qu'elle contient des substances psychoactives. C'était? Oui. Les antitussifs bourrés de codéine ou de dextrométhorphane ne seront désormais disponibles qu'avec une ordonnance dans la poche. C'est le Tribunal administratif fédéral qui en a décidé ainsi.

Il faudra donc se rabattre sur un bon vieux tube de colle à papier pour imaginer doucement décoller sans toquer au col d'une blouse blanche. (Mais attention, c'est pô super non plus, hein.)

Tokyo y va mollo🥉

Alors que le Conseil fédéral veut tout faire pour rendre la vie à la notion de public cet été, Tokyo doute à mort. Les organisateurs des Jeux Olympiques, qui débuteront le 23 juillet, ont repoussé à juin leur décision d'accepter des spectateurs ou non. Update en ce qui concerne les athlètes: ils seront testés finalement tous les jours. (Non, on ne parle pas que de dopage.)

Et ce soir ? 👀

Comme on va s'ennuyer comme des clients sans terrasses sèches et qu'on a terminé Netflix de haut en bas, il faudra bien faire un truc. Perdre son temps, c'est super, mais c'est encore mieux quand on rigole (quasi) à chaque scroll, non? Alors noyez-vous dans le Feed Porn de watson, c'est parfait pour décoller (sirop pour la toux, toussa, toussa.)👇

C'est déjà la fin du Shaker

Et moi je vais regarder sous la commode de mon salon. Tchô!

Plus d'articles d'«Actu» L'UDC et le PLR se clashent sur Twitter au sujet des restrictions Link zum Artikel Des centaines d'opposants aux mesures sanitaires ont manifesté à Altdorf Link zum Artikel La recherche néglige la santé des femmes Link zum Artikel Ça y est, l'hélico de la Nasa devrait voler sur Mars ce lundi Link zum Artikel