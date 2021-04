International

Une journée de perdue, une paire de sœurs et un Paire en perdition



Une journée de perdue, une paire de sœurs et un Paire en perdition

Vous avez passé la journée à cramer sur une terrasse? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour une chipolata à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec en fin de journée du lundi au vendredi.

😳 Toujours pas d'accord

Ce matin, le président de la Confédération, Guy Parmelin, a rencontré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Le but de cette petite sauterie? Parler de l’accord-cadre entre la Suisse et l'Europe, ce dossier qui traîne et qui semble embarrasser tout le monde. Lors des discours devant la presse, de jolis mots ont été prononcés: compromis, flexibilité, engagement, intention de réussir, etc etc.

«Dans une négociation, les derniers mètres sont les plus difficiles à faire»

Sauf que dans l'après-midi, Parmelin s'est montré moins optimiste: «les discussions n’ont pas permis d’atteindre les progrès escomptés pour débloquer l’accord-cadre». Mais «les négociatrices des deux parties restent en contact». Super. Il paraît que c'est joli, Bruxelles, au printemps. Au moins ça.

La crispation, allégorie: Image: sda

🇫🇷 Fusée et Roquefort

La fusée SpaceX a décollé ce matin à 11h49 heure suisse, avec quatre astronautes à bord, dont le Français Thomas Pesquet. Ils se sont envolés depuis la Floride, ce qui n'a pas empêché le Français de manger des trucs bien français hier soir et de profiter de la plage (le mec s'envole dans l'espace après avoir mangé du ROQUEFORT, soulignons-le).

Décollage demain ! Ce soir mon ultime repas (on ne parle pas de « dernier repas pour des raisons évidentes) sera composé de :



🍗 Poulet rôti et purée

🧀 Plateau de fromages et baguette

🍨 Glaces en dessert



Bon appétit, rendez-vous dans l'espace ✨🛰️👨‍🚀#MissionAlpha pic.twitter.com/DVU87V5PD9 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 22, 2021

Les premières minutes du vol se sont bien déroulées. Thomas Pesquet, son Roquefort et les trois autres gens dans la fusée devraient tous atterrir calmement demain.

👭 A pile ou face (presque)

Diane et Stéphanie Skartsounis, deux sœurs du Val-de-Ruz, ont été élues, les deux, le week-end dernier, avec le même nombre de voix au Grand Conseil neuchâtelois, 6753. Les deux écologistes sont arrivées 19e ex æquo. C'est là où ça coince: les Verts ayant décroché 19 sièges, seule une Skartsounis pouvait prétendre au graal (enfin au siège, quoi). Du coup, les sœurs ont dû se le départager par tirage au sort. C'est Diane, la grande sœur, qui a gagné. Aucune jalousie entre elles, ont-elles assuré. D'ailleurs, Stéphanie étant la première des viennent-ensuite, il n'est pas impossible qu'elle remplace sa sœur en cas d'absence.

Pour la petite histoire, comme elles l'expliquent à Arcinfo, les deux sœurs sont mariées à... deux frères.

🎾 Paire au vestiaire

Alors techniquement, Benoît Paire n'est pas au vestiaire, ok (c'était pour la rime). D'ailleurs, selon sa dernière story sur Instagram, le tennisman français est bientôt en vacances. Bref. Au vestiaire, on disait: le trublion s'est fait sanctionner par la Fédération Française de Tennis (FFT), ce qui lui vaut d'être recalé pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été.

Selon le président de la FFT, cité par L'Equipe, «son comportement profondément déplacé (...) est totalement incompatible avec l'esprit olympique». Pour rappel, le joueur avait un brin abusé le 4 mars dernier notamment, en balançant un crachat et des vilains mots, avant de piquer une crise sur les réseaux sociaux. Bon, bah on lui souhaite au moins de bonnes vacances (si jamais Benoît, il paraît que c'est joli, Bruxelles, au printemps).

💸 Des aides et des jeux

Si certains ont bel et bien utilisé les crédits Covid pour sauver leurs entreprises, ce n'est pas le cas de tout le monde. En Valais, comme le révèle Le Nouvelliste, des patrons ont utilisé ces sous pour se faire plaisir.

🕧 L'Actu en bref:

1️⃣ Comment des patrons valaisans ont joué avec les crédits Covid ➡️ https://t.co/KbvtAs22Tk

2️⃣ Sierre: l'avenue de la Gare transformée en chantier populaire ➡️ https://t.co/oql87te0V1

3️⃣ Eloi Rossier coupable de faux dans les titres ➡️ https://t.co/3W2aNxaM7h pic.twitter.com/Hx3xjp9bGR — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) April 23, 2021

L'un a demandé 80'000 francs et en a utilisé une bonne partie pour se payer des vacances, un autre s'est servi de sa cagnotte pour payer le leasing de sa voiture, et le champion en titre a claqué 130'000 francs dans... des jeux de hasard. Le hasard a fait qu'il s'est fait pincer. Jackpot!

🍸 Et ce soir ? 👀

Vendredi + soleil + terrasses ouvertes = trio magique! En espérant que vous avez pensé à réserver sinon, bon courage. Pour ceux qui ont déjà bien fait tourner l'économie locale depuis lundi et qui veulent rester tranquilles à la maison à regarder des gens souffrir, il y a Koh-Lanta ce soir.

L'occasion de ressortir cette vidéo qui nous met en joie 👇 ON EST VENDREDIIIII !!!! #KohLanta pic.twitter.com/q3CaDtXOyV — Out of Context Koh Lanta 🗿 (@KohLanta_OOC) April 23, 2021

C'est déjà la fin du Shaker

Et nous on file avec les collègues, on a une réservation à 18h. Santé et bon week-end!

C'est d'ailleurs mon collègue Julien qui a choisi ce si joli GIF 👇 via GIPHY

