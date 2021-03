International

Des thunes, des lynx et un faux mariage



Vous avez passé la journée dans un trou noir? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un alien à l'apéro.

🤑 Des sous sous contrôle

En 2020, Monsieur Prix (qui s'appelle dans la vraie vie Stefan Meierhans) a eu fort à faire avec le Covid. Petit rappel: la Surveillance des prix est l'office fédéral suisse chargé d'étudier et de relever les éventuels abus sur les prix des biens et des services. Monsieur Prix s'est occupé de nombreuses contestations, notamment liées aux transports.

Parmi elles, l'arrêt (temporaire) des ventes de billets dégriffés. Un nouvel accord a pu être conclu dans lequel les CFF s'engagent à vendre des billets dégriffés pour les longs trajets pour une réduc' d’au moins 200 millions de francs d'ici au 31 décembre 2023.

C'est lui, Monsieur Prix 👇 Image: KEYSTONE

En tout, tout domaine confondu, ses services ont reçu 1588 contestations de prix de la part du public en 2020. Treize solutions à l'amiable ont pu être trouvées (soit un taux de 0,82% de solution, je dis ça comme ça).

😻 Tcheu c'te panthère

Depuis le dernier recensement en 1995, la Suisse compte douze espèces de mammifères de plus (pour un total de 99). Parmi les nouveaux visages qui peuplent nos contrées, citons notamment le lynx, cet animal si beau, si élégant... En tout cas jusqu'à ce qu'il se mette à gueuler comme dans cette vidéo. 👇

Vous avez déjà entendu des Lynx se gueuler dessus ? On dirait 2 mecs bourrés en bas de chez toi à 4h du mat', c'est exceptionnel. pic.twitter.com/L92AT4B4mN — Wonder Woman du bled (@Sabrina__Lili) September 20, 2020

On trouve aussi par chez nous désormais le loup, le chat sauvage, le castor ou le cerf élaphe (me demandez pas ce que c'est). Au Tessin, on a même repéré des musaraignes étrusques (ça non plus, aucune idée).

Ah, et si vous n'aviez pas la réf' du titre👇

💍 Pas si mariés que ça

Surpriiise! Après avoir annoncé à Oprah Winfrey qu'ils s'étaient mariés en secret trois jours avant la cérémonie officielle, le soufflé retombe. Un porte-parole de Meghan Markle et du prince Harry a précisé au média américain Daily Beast que le couple a «juste» échangé des vœux trois jours avant... Mais rien d'officiel. Donc pas un vrai mariage, quoi. (Je suis shocked.)

A spokesperson for the couple conceded Monday that “the couple exchanged personal vows a few days before their official/legal wedding on May 19.”



That backyard exchange of personal vows does not constitute marriage. https://t.co/64H75SFHGA — The Daily Beast (@thedailybeast) March 23, 2021

Une enquête qui tenait le monde entier (ou pas) en haleine (ou pas) depuis des jours. Cet aveu marque ainsi la fin d'un mythe qui a commencé lorsque Meghan a dit à Oprah qu'elle et Harry se sont «liés» dans leur arrière-cour en mai 2018. Déçue en bien comme on dit chez nous. On dirait une fin de roman un peu bâclée. Mais ok.

🐦 Effacer un tweet

Il semblerait que le réseau social bosse sur une fonctionnalité pour annuler la publication d'un tweet juste avant que ce dernier ne soit gravé dans le marbre. Vous savez, ce moment de flottement, juste après que notre petit doigt tremblant a cliqué sur «Tweeter». C'est en tout cas ce que Jane Wong (connue pour débusquer des trucs sur les réseaux) a découvert avec cette animation. 👇

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Ces temps, Twitter multiplie les annonces, comme avec son Super Follow, une option payante pour accéder à du contenu premium. Pour effacer un tweet en last minute, il faudra donc peut-être payer... Pour ceux qui préfèrent la version gratos, il y a toujours la possibilité de réfléchir avant de balancer un «c'est pas pour dire hein, mais [insérez ici une opinion que vous allez regretter]...».



🎾 La résilience de del Potro

Juan Martin del Potro manque au Circuit. Et à nous aussi. Parce que quand l'Argentin joue, il se passe toujours quelque chose. Des beaux mouv' et des frissons. Le tennisman, blessé depuis 2019, l'assure sur les réseaux sociaux: «Je n'arrêterai pas d'essayer».

Image: sda

Le vainqueur de l'US Open 2009 va bientôt subir la... huitième intervention chirurgicale de sa carrière. Et la quatrième rien qu'au genou droit. Son objectif: disputer les Jeux olympiques de Tokyo cet été. Résilience. Abnégation. Frissons. Emotion. (Et points du suture.)



Et ce soir ? 👀

Ceux qui veulent de l'aventure trouveront leur bonheur sur M6, avec Pékin Express. Ceux qui veulent de l'aventure mais avec moins de gens qui font du stop et plus de flingues trouveront leur bonheur sur W9, avec Lara Croft: Tomb Raider. Ce film a 20 ans cette année. Bim, ça calme. (Sorry.)

C'est déjà la fin du Shaker

Quittons-nous avec Leo qui nous fait «tchiiin», un classique. Un peu de stabilité dans ce monde de brutes. Bonne soirée, bisous ♥️

