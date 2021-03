International

Suisse

Des calculs savants, mais aussi des sportifs intelligents et des bêtes



Le shaker

Vous avez passé la journée dans une cave sans 4G? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un ermite à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec en fin de journée du lundi au vendredi.

🙅‍♂️+ 🙆‍♂️ = 🤷‍♂️

La task force scientifique de la Confédération (pour ne pas dire la fameuse task force) a établi par des calculs alambiqués dont nous vous faisons grâce ici, car ils sont complexes et, autant que nous puissions en juger, hautement aléatoires, pour ne pas dire fumeux... la fameuse task force (FTF) a donc calculé que si tous les Suisses étaient vaccinés demain samedi (pure théorie, mais il n'y avait rien d'autre au programme), le pays gagnerait 50 millions de francs par jour, dont la moitié par une accélération brutale de la consommation intérieure. CQFD.

Quelques informations concrètes sur les coûts sociaux-économiques du Covid en Suisse:

Les étudiants genevois expriment leur détresse dans une lettre au Conseil fédéral. Les mots sont forts: «Isolement social», «précarité financière», «décrochage». Les signataires exigent d'être représentés au sein de la FTF.

dans une lettre au Conseil fédéral. Les mots sont forts: «Isolement social», «précarité financière», «décrochage». Les signataires exigent d'être représentés au sein de la FTF. Les lycéens, ainsi que tous les élèves des écoles professionnelles neuchâteloises, ne pourront pas effectuer leur traditionnel voyage de fin d'année , même en Suisse, dès lors qu'ils ne rentrent pas dormir. Il ne leur reste plus qu'une journée au zoo de Servion ou à la chocolaterie de Broc.

, même en Suisse, dès lors qu'ils ne rentrent pas dormir. Il ne leur reste plus qu'une journée au zoo de Servion ou à la chocolaterie de Broc. Uri limite à 300 le nombre de manifestants autorisés. Le 10 avril prochain, 10 000 personnes sont attendues dans la bourgade d'Altdorf, déchainées et démasquées, pour protester contre les mesures anti-Covid (ce qui nous donnerait un total de 9700 contrevenants, si nos calculs sont aussi bons que ceux de la FTF).

Les quatre ados qui ne feront plus la bombe 🛂

La police a arrêté quatre suspects dans l'affaire des fausses alertes à la bombe qui a secoué (ou presque) plusieurs écoles vaudoises.

Ils sont âgés de 18 à 23 ans, suivent leurs cours au gymnase de Renens et à l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne, ils sont deux femmes (une Suissesse et une Croate) et deux hommes (un Suisse et un Chilien), tous domiciliés dans la région lausannoise, ils risquent une condamnation pénale et une facture de 10 000 à 15 000 francs pour chaque intervention policière. En attendant que la FTF calcule le coût exact pour douze fausses alertes, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a déjà estimé qu'une journée de cours qui part en fumée (ou presque) peut coûter 70 000 francs.

Arbeit équitable über alles 🇩🇪

Jeudi soir, l'Allemagne affrontait l'Islande en vue des qualifications pour le Mondial au Qatar. Et les Allemands ont mouillé le maillot:

Vor dem Spiel gegen Island zeigen sich die deutschen Nationalspieler mit der Botschaft #HumanRights auf ihren T-Shirts. (Foto: Pool via Reuters/Tobias Schwarz)#GERISL https://t.co/dfd3dSN9ve pic.twitter.com/8Vqb6PEvhu — Frankfurter Allgemeine (@faznet) March 25, 2021

L'action visait à dénoncer les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades - selon The Guardian, 6500 travailleurs migrants sont décédés dans l'indifférence à peine voilée du gouvernement qatari. Signe des temps où le monde sportif se découvre une conscience politique, à tout le moins le courage de ses opinions, le sélectionneur allemand Joachim Löw s'est porté caution morale:

«Nous défendons les droits de l'homme, quel que soit le lieu. Ce sont nos valeurs. Par conséquent, c'était une très bonne et importante déclaration»

Autre signe des temps, la FIFA a renoncé à sanctionner cette action politique, que ses règlements réprouvent pourtant avec sévérité.

Ils vont jouer au docteur 🦷

Pour vacciner plus vite, la France a besoin de bras. La Haute autorité de santé souhaite voudrait enrôler 252 000 vétérinaires et dentistes, estimant que «l'opération» ne nécessite pas une connaissance complète de l'anatomie humaine. Le gouvernement réserve sa réponse.

Les dentistes pourront vacciner dans leur cabinet, «mais pas les vétérinaires», précise le communiqué. En France, historiquement, la médecine ne mélange pas les serviettes et les cochons:

Chaud devant 🌞⛱️😎

L'hiver exhale son dernier* soupir cette nuit avec des chutes de neige au-dessus de 1200 m. Dimanche, changement d'heure et de décor: l'été vient frapper à nos vitres avec des températures de 20 à 25 degrés.

*Gardez-le pour vous mais selon MeteoSuisse, l'hiver devrait ressusciter à Pacques.

Et ce soir ? 🥀

Après avoir épuisé toute la gamme des pis-allés, séries Netflix et documentaires Arte, soirées machos ou virées randos (et vice-versa), après avoir comblé le manque d'affection par des succédanés à vertus aphrodisiaques (magnification de l'infirmière, cours de yoga en ligne), nous n'avons rien d'autre à vous offrir aujourd'hui que la jouissance indolente d'un ennui profond et total.

«L'ennui porte conseil»

«L'ennui est le malheur des gens heureux»

«Je tromperais bien l'ennui avec sa femme»

