L'immense panne de Facebook & Co pourrait être plus grave que prévue

WhatsApp, Facebook et Instagram connaissent actuellement des perturbations majeures. Ni l'application ni le site web ne fonctionnent comme ils le devraient et le problème semble plus grave que prévu. On fait le point.

L'univers Facebook - qui comprend également WhatsApp et Instagram - est actuellement aux prises avec des perturbations majeures. Et c'est le cas dans le monde entier, comme le montrent des rapports provenant d'autres régions du monde. La perturbation est survenue peu avant 18 heures et a affecté toutes les connexions en ligne à WhatsApp et Instagram: ni l'application ni le site web n'étaient accessibles.

Des internautes d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Thaïlande, du Brésil et d'autres pays …