Un python royal dans les rues de Villeneuve (VD)

Un python royal dans les rues de Villeneuve (VD)

Une habitante de Villeneuve (VD) a fait une rencontre des plus surprenantes la semaine dernière: un python royal. Le reptile avait pris ses quartiers sur le palier d'une porte.
23.08.2025, 11:0823.08.2025, 11:08
C'est 24 heures qui le révèle samedi. L'information a été confirmée par le major Yves Dubuis, commandant du SDIS (Service de défense incendie et de secours) du Haut-Lac. Alertés par l'habitante de Villeneuve, les pompiers ont capturé le serpent. Les hommes du SDIS ont suivi une formation pour mener ce type d'intervention.

Image
image: capture d'écran

Cependant, jamais encore le service a eu affaire à un python. Il y a eu la capture d'un iguane une fois, se souvient le major Dubuis. Pour les serpents, les interventions concernent des couleuvres ou des vipères. La récupération de NAC (nouveaux animaux de compagnie) demeure encore l'exception.

La femme qui a découvert le python a témoigné dans les colonnes du quotidien vaudois. Elle a déclaré avoir aperçu une «chose, qui était presque jaune fluo, au bas d’une porte juste à côté» de son immeuble. Elle a pensé «qu’un enfant avait dû oublier un serpent en plastique». Mais quand elle s'est approchée, la forme «a commencé à bouger». (ats/vz)

