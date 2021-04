International

Suisse

Tariq se lance dans le slam, Macron dans le «nudge»



Image: Shutterstock / watson

Le shaker

Tariq fait du (i)slam, Macron agace avec du «nudge»

Vous avez passé la journée en pensant qu'on était mercredi? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un huluberlu à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec en fin de journée du lundi au vendredi. (Santé!) Pour vous abonner au Shaker, cliquez sur le cocktail 🍹

Ah oui, encore une chose☝️

Bon, c'est vrai que démarrer le Shaker par une espèce de conclusion, c'est pas terrible. Mais tout est de la faute de l'OFSP qui a semble-t-il oublié de nous dire un truc hier lors de l'épisode 1012 des conférences de presse Covid-19. C'est à propos de Pâques, attendez, je mets le haut-parleur 🔊

«En raison des jours fériés, il est probable que la population ait changé son comportement en matière de test. Il est donc possible qu’un nombre particulièrement élevé de déclarations tardives

soit à prévoir»

Il est donc possible qu'il soit probable que l'Office fédéral de la santé publique ait voulu nous avertir aujourd'hui que ça sent particulièrement mauvais pour la suite.

🧐 La faute au «nudge»

On peut enfin expliquer pourquoi Emmanuel Macron rend les Français un peu frappadingues avec sa gestion de la pandémie. Enfin, c'est France Info qui a mis le doigt sur une technique qui n'est autre que de la manipulation douce: le «nudge». Qu'on peut traduire par «coup de coude» ou «paternalisme libéral». (Restez, c'est bientôt fini, promis). En d'autres termes, «mener les individus vers le meilleur choix, avec pour objectif l’intérêt général».

Toujours pas clair? Attendez👇 «Quand le gouvernement veut faire comprendre aux Français qu'on n’est pas face à une ''petite grippe'', il leur assène le nombre de morts tous les soirs. Pour qu’ils évitent de sortir, il leur demande une attestation complexe»

Voilà, on a enfin compris: le gouvernement français c'est ce parent un peu fainéant et défaitiste qui planque dans un burger des épinards en branches émincés finement parce qu'il considère que son enfant n'est pas capable de comprendre l'importance des légumes. (Mais alors, ça voudrait dire que le gouvernement français a raison?) 🍼

🎤 👳‍♂️ Ramadan? Y slame

Image: AP

L'iSlam ou le slam de l'islam. Démerdez-vous avec ces jeux de mots, mais sachez que Tariq Ramadan se lance dans la chanson. Un album sortira en mai et un premier single ( 🤯) est déjà disponible sur YouTube. N'écoutons que notre ennui courage, on a abandonné une oreille dans son oeuvre. Verdict: c'est pas forcément pire que Grand Corps Malade, mais c'est (un chouïa) plus dangereux. Jugez vous-même👇

«Vous avez peur? Vous allez perdre vos privilèges et votre identité? Vous serez sauvagement remplacés?»

C'est non seulement très sérieux, mais c'est très engagé agressif. Sans jamais les citer, le prédicateur suisse mis en examen pour viols épingle évidemment les Occidentaux. La nouvelle star du rap n'est d'ailleurs pas très concise puisque son single (🤯) vindicatif fait pas moins de huit minutes. Vous êtes toujours curieux? Good luck.🎶

🛋️ Le sofa de la colère

Humiliée. Ce n'est pas l'avis de la Turquie (sans blague) qui trouve l'accusation «injuste», mais en tout cas celui de la principale intéressée (et du reste du monde). De quoi parle-t-on? D'une vidéo montrant la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen assise sur un divan en retrait du président du Conseil (Charles Michel) lors de leur réunion avec le président turc Erdogan à Ankara hier. Bruxelles bouillonne depuis 24h, les réseaux sont offusqués et l'incident sexiste prend aujourd'hui des tournures de #sofagate. (Dès qu'il y a un hashtag avec «gate», c'est sérieux.)

Si la société moderne tente tant bien que mal de supprimer le concept de promotion canapé, ce n'est pas pour donner naissance à de dangereuses provocations canapé. Si bien que les grands groupes politiques du Parlement européen ont demandé une audition du président turc «pour clarifier ce qui s'est passé» et voir «comment faire respecter les institutions européennes». (Au moins les distances Covid ont été respectées.)

⚽ Zlatan l' Antivirus

C'est officiel, le prochain Astérix offrira un rôle au footballeur Zlatan Ibrahimovic. Il rejoint le casting aux côtés de Vincent Cassel, Orelsan, Guillaume Canet, Marion Cotillard ou encore Angèle et porte déjà un petit nom: Antivirus. «Astérix et Obélix: L'empire du milieu», un casting à nouveau très lourd et une sortie prévue pour 2022.

Avant lui, d'autres sportifs avaient changé de terrain de jeu pour tutoyer de la pellicule dans les Astérix. Une chose est sûre, Zlatan ne peut faire que mieux que Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker ou Amélie Mauresmo avant lui.

Et ce soir ?👀

On profite de cette dernière info pour déguster une énième fois le meilleur Astérix de tous les temps, parce que si je devais résumer l'écriture d'un Shaker, «je vous dirais que c’est d’abord des rencontres».

C'est déjà la fin du Shaker

Moi je file penser qu'on est déjà vendredi.

Plus d'articles d'«Actu» Le Parlement canadien reconnaît le génocide ouïghour, la Chine fâchée Link zum Artikel Le Président argentin et ses amis «VIP» vaccinés avant tout le monde Link zum Artikel Les Etats-Unis passent la barre du demi-million de morts du Covid Link zum Artikel