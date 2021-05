International

Aujourd'hui c'est le Star Wars Day, la fête geek devenue mainstream

Ce mardi 4 mai a une saveur particulière pour les fans de sabres laser. Aujourd'hui (mais c'est pas officiel) est la journée dévolue à cet univers mythique.

Pourquoi des images de Star Wars fleurissent partout sur Internet aujourd'hui? Parce qu'on est le 4 mai. Le 4th of may en anglais ce qui a donné un jeu de mots: «May the 4th be with you». Pour ceux qui ne comprennent pas, cela évoque la phrase mythique: «Que la force soir avec vous».

Cette énorme porte enfoncée on peut passer au vif du sujet. Car cet évènement informel et plutôt geek a glissé du côté obscure du mainstream. Tout le monde, aujourd'hui, récupère le truc ou presque avec plus ou moins de succès...

Vous voyez de quoi on parle? 👇 #MayThe4thBeWithYou 🔊 👾 6h40 ce matin, 3 TIE Fighter ont été neutralisés au dessus des #Invalides par la section protection appui drone #SPAD de la #Gendarmerie✊🏽#StarWarsDAy #GardeRépublicaine pic.twitter.com/MukWhV1Wiu — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) May 4, 2021

bon avant d'aller plus loin, on commence en douceur avec quelques fans 👌 #MayThe4thBeWithYou Bonne journée #StarWars à tous ! @DarkVador_Off pic.twitter.com/h8JCefmhsr — Adrien vz (@Adriano_vz) May 4, 2021

Ne commencez pas avec #MayThe4thBeWithYou ! Star Wars, c'est TOUS LES JOURS !! pic.twitter.com/WPf7aZn9RC — Yann Solo (@DouzeParsecs) May 4, 2021

une petite dose de fun 👇 Pour voir les étoiles dans les yeux de ma fille, j'ai fait un gâteau au chocolat spécial Star Wars ❤️#MayThe4thBeWithYou#StarWarsDay@DarkVador_Off pic.twitter.com/anQy1XpsRY — Esprit Contradictoire 🍷 (@spricontradict) May 4, 2021

Ici le son est nécessaire (les vrais sauront) 😮 happy #StarWarsDay to my favourite video on the internet and #MayThe4thBeWithYou !! pic.twitter.com/v8bFD66ChQ — gina ☆ (@bvckybarn3s) May 4, 2021

Avec un setup pareil on veut bien rejoindre le Côté Obscur de la Force. 😎#MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay



📷 Christian J. pic.twitter.com/rG4peuPp6W — R Λ Z Ξ R 🇫🇷 (@RazerFrance) May 4, 2021

- "Salut ZePiou, je vais rester avec toi aujourd'hui."

- "Ah bah ouais le 4 Mai... May the Ours be with you !"

- "Tékon..."#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/I7p4mZhlIp — ZePiou in Ze Bushido🐥 (@ZepiouOfficiel) May 4, 2021

Notre Guerre des étoiles à nous #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/kq0gjdlNZr — Just Louis de Funès (@justdefunes) May 4, 2021

Certains ont assez vite capté le côté promo de cette journée 💰 4 nouveaux programmes sont disponibles sur @DisneyPlusFR pour le #StarWarsDay (dont #TheBadBatch) ! #MayThe4thBeWithYou ❤️ pic.twitter.com/hSGLJk74gD — Matteo - Chaîne du Geek (@MatteoSapin) May 4, 2021

[THREAD]



🌠 Aujourd’hui, c’est le #StarWarsDay !



Tu as beau connaître la musique du générique par cœur, si tu n'as pas entendu parler de Pétunia le morse triste, tu n’es pas un.e vrai.e fan.



Quelques anecdotes sur la musique et les sons de Star Wars ⬇️⬇️ #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/TMQJa2bxjY — Spotify France (@spotifyfrance) May 4, 2021

Microsoft qui tente de faire bouger ses utilisateurs, on y croit les gars! Prouvez que vous êtes un Maître de la Force et de la technologie laser! Arrêtez le GIF lorsque toutes les couleurs Microsoft brillent et publiez une capture d’écran pour témoigner de votre maîtrise.#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/YZmrGpAd8m — Microsoft Luxembourg (@MicrosoftLux) May 4, 2021

Même les défenseurs des animaux s'y mettent 😺 #JournéeStarWars - Symbole des animaux sauvés des flammes en Californie en 2020, #BabyYoda coule des jours heureux dans sa nouvelle famille, avec son congénère Harry : "tous deux sont des chatons mignons, aimants et fous” selon leur maîtresse ! #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay pic.twitter.com/v339Y2GggZ — Fondation 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) May 4, 2021

Ou encore la lutte climatique 🌳 #MayThe4thBeWithYou th for climate 👍



Venez lutter avec nous, plein de projets en cours au national et au local pour anéantir le capitalisme tueur de vivant 👷‍♂️🦟🌳https://t.co/2UbS3Rmv5E pic.twitter.com/DOQRZGcqZZ — Youth For Climate France (@Youth4Climatefr) May 4, 2021

On admire le montage quasiment digne de watson ✌ Jusqu'au bout, se battre, nous devrons !



En ce #StarWarsDay, 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙖 𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚 𝙨𝙤𝙞𝙩 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙫𝙤𝙪𝙨 les Violets ⚔️#MayThe4thBeWithYou #HACTFC pic.twitter.com/6KaX0odZJW — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 4, 2021

Ouais, là il y a un peu plus de niveau Et surtout : #MayThe4thBeWithYou



(🎥 @tennistv) pic.twitter.com/GaVYbYwvmo — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) May 4, 2021

L'armée française n'y échappe pas 😅 3,2,1...

Passage en vitesse lumière !

Que la Force soit avec vous !#MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay pic.twitter.com/XDlyTXMuXa — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) May 4, 2021

Et sinon, pour ceux qui ont scrollé jusque-là, une info intéressante 👍 #MayTheFourthBeWithYou : voici un tour du monde de l'univers réel de #StarWars, avec l'ensemble des pays où ont été tournés les films de la célèbre saga créée par George Lucas. https://t.co/gXAdfDuNQU pic.twitter.com/1ZiURDXElG — Statista France (@Statista_FR) May 4, 2021

