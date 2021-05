International

Suisse

Europapark rouvre ses portes: ce que vous devez savoir



europapark

Europapark est l'une des destinations d'excursion les plus populaires auprès des Suisses. Le parc d'attractions a dû fermer ses portes temporairement en raison de la pandémie mondiale de Covid, mais sa réouverture a été annoncée. Que devez-vous prendre en compte si vous voulez retourner à Europapark depuis la Suisse? On fait le point.

Quand est-ce qu'Europapark ouvre à nouveau?

Sur le site web d'Europapark, la date du 17 mai est mentionnée. Les opérateurs écrivent: «Selon les décrets actuellement en vigueur, nous sommes contraints de rester fermés au moins jusqu'au lundi 17 mai 2021. C’est pour cela que nous utilisons cette date dans notre communication. Dès que nous connaîtrons une date d’ouverture concrète, nous la communiquerons immédiatement sur tous nos canaux.»

Cela dépend de la situation dans le land du Baden-Württemberg. Là-bas, le gouvernement a décidé d'un plan d'ouverture en trois étapes pour le 14 mai. Le plan prévoit l'ouverture de parcs de loisirs uniquement lors de la 3ème phase d'ouverture. C'est à dire à la mi-juin au plus tôt, lorsque l'incidence sur 7 jours dans la ville ou le district sera inférieure à 100 et en baisse constante.

europapark

Cependant, Europapark doit faire partie d'un projet pilote de l'État fédéral. Ainsi, une première ouverture avec des restrictions devrait déjà être possible à partir du 22 mai, comme l'a expliqué le ministère des Affaires sociales. La condition préalable est également que l'incidence sur 7 jours soit inférieure à 100 à ce moment-là. À l'heure actuelle, ce chiffre est toujours de 119.

Comme le rapporte parkerlebnis.de, les billets peuvent déjà être réservés sur le site web d'Europapark à partir du 22 mai. La question de savoir si ces dates pourront effectivement être effectives reste cependant ouverte.

Puis-je me rendre à Europapark en tant que citoyen suisse?

Depuis cette semaine, les citoyens suisses sont à nouveau autorisés à entrer dans le Bade-Wurtemberg sans raison valable et à y rester pendant 24 heures. Cela inclut donc Europapark.

Dois-je me mettre en quarantaine au retour?

europapark

Le land de Bade-Wurtemberg ne figure actuellement pas sur la liste des pays à risque de l'OFSP, il n'est donc pas nécessaire de se mettre en quarantaine à son retour. Actuellement, seuls les länder de Saxe et de Thuringe sont soumis à une obligation de quarantaine au retour d'Allemagne.

Quelles mesures s'appliquent à Europapark?

Pour l'instant, seuls les billets pour la journée peuvent être achetés. Ainsi, le parc d'attractions veut contrôler les allers et venues. En outre, les masques sont obligatoires dès l'âge de six ans. dans les zones intérieures, lors de l'attente et de l'utilisation des manèges. Dans les zones extérieures, où une distance minimale de 1,5 mètre ne peut être respectée, le port d'un masque est également obligatoire.

europapark

Se pourrait-il qu'Europapark doive à nouveau fermer?

Le plan en trois étapes ne sera mis en œuvre que si l'incidence sur 7 jours diminue régulièrement. Si le nombre de cas dans la région autour du parc augmente à nouveau, celui-ci pourrait être fermé à nouveau à court terme. (Léo)

