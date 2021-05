Schweiz

Aus der Schweiz in den Europapark: Was du zur Öffnung wissen musst



Der Europapark öffnet seine Tore wieder: Was Schweizer jetzt wissen müssen

Der Europapark in Rust gehört auch für Schweizer zu den beliebtesten Ausflugszielen. Der Freizeitpark musste wegen der weltweiten Corona-Pandemie seine Tore vorübergehend schliessen, nun wurde die Wiedereröffnung angekündigt. Doch was musst du beachten, wenn du von der Schweiz aus wieder in den Europapark fahren willst? Hier die wichtigsten Informationen:

Wann öffnet der Europapark wieder?

Auf der Website des Europaparks wird das Datum 17. Mai genannt. Dazu schreiben die Betreiber: «Die derzeitige Beschlusslage sieht eine Öffnung nicht vor Montag, 17. Mai 2021 vor, weswegen wir dieses Datum in unserer Kommunikation verwenden.» Ein konkretes Öffnungsdatum ist also keines bekannt.

Dieses hängt vom Bundesland Baden-Württemberg ab. Hier hat die Regierung für den 14. Mai einen Dreistufenplan für Öffnungen beschlossen. Der Plan sieht die Öffnung von Freizeitpärken erst in der 3. Öffnungsstufe vor. Dies wäre also frühestens Mitte Juni möglich, wenn die 7-Tage-Inzidenz im Stadt- oder Landkreis unter 100 liegt und stetig sinkt.

Bild: EPA/DPA

Der Europapark soll nun aber Teil eines Modellprojektes des Bundeslandes werden. Damit soll eine erste Öffnung mit Beschränkungen bereits ab dem 22. Mai möglich sein, wie das Sozialministerium erklärte. Voraussetzung ist auch hier, dass die 7-Tage-Inzidenz bis dahin unter 100 fällt. Im Moment steht diese noch bei 119.

Wie parkerlebnis.de berichtet, können auf der Website des Europaparks bereits ab 22. Mai Tickets gebucht werden. Ob diese Termine dann tatsächlich wahrgenommen werden können, ist jedoch noch offen.

Darf ich als Schweizer in den Europapark?

Seit dieser Woche dürfen Schweizer wieder ohne triftigen Grund nach Baden-Württemberg einreisen und sich dort für 24 Stunden aufhalten. Damit wird auch ein Besuch im Europapark wieder möglich.

Muss ich bei meiner Rückkehr in Quarantäne ?

Bild: keystone

Das Bundesland Baden-Württemberg befindet sich zurzeit nicht auf der BAG-Liste der Risikoländer, deshalb ist auch keine Quarantäne bei einer Rückkehr nötig. Im Moment gilt für die Rückreise aus Deutschland nur für die Bundesländer Sachsen und Thüringen eine Quarantänepflicht.

Welche Corona-Regeln gelten im Europapark?

Im Moment können nur Tagestickets gekauft werden. Damit will der Freizeitpark die Kapazitätsbeschränkungen kontrollieren. Ausserdem gilt in Innenbereichen, beim Warten und beim Benutzen der Bahnen eine Maskenpflicht. In Aussenbereichen, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, muss ebenfalls eine Maske getragen werden. Die Maskenpflicht gilt ab sechs Jahren.

Bild: DPA

Könnte es sein, dass der Europapark wieder schliessen muss?

Der Dreistufenplan wird nur durchgeführt, wenn die 7-Tage-Inzidenz stetig sinkt. Sollten die Fallzahlen in der Region um den Europapark wieder ansteigen, könnte dieser kurzfristig wieder geschlossen werden. (leo)

Stand der Informationen: 14. Mai 2021 Das Auftauchen neuer Virusvarianten oder ein plötzlicher Anstieg der Fallzahlen können die Situation relativ schnell verändern. Deshalb hier einige nützliche Links, damit du deinen Trip nach Rust planen kannst:

- Aktuelle und allgemeine Informationen zum Europapark findest du hier

- Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz für Baden-Württemberg findest du hier

- Die aktuelle BAG-Liste der Risikoländer findest du hier

- Die aktuell gültigen Corona-Bestimmungen in Baden-Württemberg findest du hier

