La plus grosse étude sur les glaciers est bien déprimante



Image: Shutterstock

On savait déjà que les masses de glace se portent mal. Une étude d'envergure mondiale nous apprend plein de nouvelles choses et montre que la situation est, si possible, encore pire.

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a dirigé une étude hors-norme: avec l'aide d'un superordinateur, une équipe internationale a analysé tous les glaciers de la planète, soit environ 200 000. Spoiler alert: les choses vont mal.

En gros, les chercheurs ont découvert que les masses de glace reculent toujours plus vite, et ce presque partout dans le monde.

Quelques chiffres:

Au niveau mondial, la fonte des glaciers a atteint 267 milliards de tonnes en moyenne par année.

en moyenne par année. Ceci correspond à une quantité d'eau qui submergerait l'ensemble de la Suisse sur une hauteur de six mètres chaque année.

chaque année. De plus, ce phénomène ne cesse de s'accélérer : entre 2000 et 2004, les glaciers ont perdu annuellement 227 gigatonnes, mais entre 2015 et 2019, cette masse s'est élevée à 298 gigatonnes par an.

: entre 2000 et 2004, les glaciers ont perdu annuellement 227 gigatonnes, mais entre 2015 et 2019, cette masse s'est élevée à 298 gigatonnes par an. La fonte des glaciers est à l'origine de 21% de l'élévation du niveau des mers observée au cours des deux dernières décennies.

Les glaciers les plus touchés:

Les glaciers qui fondent le plus rapidement se trouvent en Alaska, en Islande et dans les Alpes. Ceux du Pamir, de l'Hindu Kush et de l'Himalaya sont également fortement touchés.

Ailleurs, ça va un peu mieux:

Les chercheurs ont aussi identifié des zones où les taux de fonte ont ralenti entre 2000 et 2019. Il s'agit de certains glaciers au Groenland, en Islande et en Scandinavie. Cette différence d'évolution a pour origine une anomalie météorologique dans l'Atlantique Nord qui a provoqué des précipitations plus importantes et des températures plus basses entre 2000 et 2019.

Finalement, que faut-il retenir de cet état des choses?

«Le monde doit vraiment agir maintenant pour éviter le pire scénario de changement climatique»

(ats/asi)

