en partie ensoleillé-3°
DE | FR
burger
International
Suisse

Cassis va se rendre personnellement en Russie et à Kiev

Switzerland&#039;s Foreign Minister Federal councillor Ignazio Cassis attends a news conference during the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Thursday, Januar ...
Ignazio Cassis au WEF 2026.Keystone

Cassis va se rendre personnellement en Russie et à Kiev

Présent à Davos pour le WEF, le ministre des affaires étrangères a annoncé vouloir se rendre à Moscou, Kiev et Washington dans le cadre de la présidence suisse de l'OSCE.
22.01.2026, 11:3022.01.2026, 11:30

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis compte se rendre personnellement à Moscou dans le cadre de la présidence suisse de l'OSCE, a-t-il dit mercredi en marge du WEF. Aucune date n'a été donnée, une visite dépendant de la situation en Ukraine.

Le Tessinois ne s'est plus rendu en Russie depuis juin 2019. Ueli Maurer, alors président de la Confédération, s'y est rendu en novembre de la même année. Moins de trois ans plus tard, Moscou envahissait l'Ukraine.

«Le premier but de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est de terminer la guerre en Ukraine»
Cassis, face à la presse

Le ministre compte également se rendre à Kiev et à Washington, mais n'a pas donné plus de détails sur une date.

L'objectif est de clarifier le rôle de l'organisation présidée cette année par la Suisse pour être «prêt le moment venu». «Il est indispensable que si dans quelques jours un cessez-le-feu est décidé, qu'un groupe de spécialistes de l'OSCE puisse se rendre sur place dans les 48 heures», a déclaré Cassis.

Développement suit (jzs/ats)

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Un vice-ministre russe retrouvé mort ++ Londres s'énerve
2
Un vice-ministre russe retrouvé mort ++ Londres s'énerve
de Team watson
La «Princesse du gaz» ukrainienne au cœur d'un scandale de corruption
La «Princesse du gaz» ukrainienne au cœur d'un scandale de corruption
de Paul Flückiger, varsovie
Cet anniversaire symbolique sape le moral des Russes
1
Cet anniversaire symbolique sape le moral des Russes
de Bojan Stula
Kadyrov est hospitalisé: Poutine doit prendre une décision cruciale
Kadyrov est hospitalisé: Poutine doit prendre une décision cruciale
de Simon Cleven
Thèmes
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«L'Europe est foutue et c'est un plaisir de voir ça»: la Russie jubile
Au début de l'année, Moscou était encore sous le choc suite à la chute de Maduro au Venezuela. Mais aujourd'hui, le conflit au Groenland suscite l'euphorie.
Pour Vladimir Poutine, Donald Trump s’avère (une fois de plus) être l’un de ses alliés les plus productifs. Lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que son chef avait reçu par des canaux diplomatiques une invitation des Etats-Unis à participer au «Conseil de paix» pour la bande de Gaza.
L’article