Record d’actes antisémites en Suisse romande depuis 2003

Les actes antisémites ont bondi de 36% en un an en Suisse romande. Le rapport annuel de la Cicad évoque aussi une hausse des incidents graves.

Plus de «Suisse»

La Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (Cicad) a enregistré 2438 actes antisémites l'an dernier en Suisse romande. C'est le niveau le plus haut depuis le début des mesures par l'association en 2003.

Les actes antisémites ont augmenté de 36% depuis 2024, selon le rapport annuel de la Cicad publié mardi. L'association constate aussi une aggravation des actes. Les incidents qualifiés de «graves et sérieux» sont passés de 109 cas en 2024 à 127 en 2025, augmentant de 16%.

Les actes antisémites continuent de grimper en Suisse romande. Keystone

La Cicad relève des menaces, des agressions verbales ou physiques, des dégradations visant des lieux ou des symboles juifs, ainsi que des contenus «particulièrement violents ou appelant à la haine».

En Suisse alémanique, italienne et rhéto-romanche, le nombre d’incidents antisémites est resté à un niveau «durablement élevé»: 2185 incidents antisémites ont notamment été recensés en ligne, relève mardi la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme (GRA). (jah/ats)