International

Suisse

Afghanistan: La plus jeune maire va peut-être pouvoir vivre en Suisse



La plus jeune maire afghane va peut-être pouvoir s'installer en Suisse

Image: sda

Malgré son statut de réfugiée en Allemagne, Zarifa Ghafari se rendra ce jeudi à Berne avec son entourage suisse pour plaider sa cause devant plusieurs parlementaires.

L'ex-plus jeune maire afghane, voix des femmes, va peut-être s'établir en Suisse, a appris Keystone-ATS. Des efforts sont en cours pour un permis spécial. De passage mardi à Genève, Zarifa Ghafari s'attend à ce que les talibans restent «pendant des années».

«Ce n'est pas mon gouvernement», dit la jeune femme de 29 ans, qui était de 2019 à juin dernier maire de Maydan Shahr au sujet des nouveaux patrons de l'Afghanistan.

Les femmes absentes du gouvernement des talibans

Le porte-parole des talibans a dévoilé mardi à Kaboul tous les ministres dont le nombre s'est élargi notamment à un membre de la minorité hazara, mais sans présence féminine. Autre absence significative, le ministère des femmes n'est pas reconduit dans l'Emirat islamique.

«Nous ne sommes pas les femmes d'il y a 20 ans. Les talibans «ne seront pas capables de gouverner sans la moitié du pays, des femmes qui n'ont pas fait la guerre, ne sont pas corrompues.»

Depuis des décennies, les plus grandes victimes des violences sont les femmes mais ce sont les hommes qui sont toujours avantagés, insiste celle qui a aussi travaillé pour le ministère de la défense.

«Je suis prête à parler avec les talibans»

Depuis son arrivée en Allemagne il y a quelques semaines via le Pakistan, un moment très difficile pour elle, la jeune élue a multiplié dans les médias internationaux les appels pour les femmes afghanes, demandant à la communauté internationale de négocier avec les talibans.

«Je suis prête à parler avec les talibans parce qu'ils seront là pour des années. Je veux leur parler au nom de toutes les femmes afghanes qui ont déjà payé un prix élevé pour la guerre mais aussi pour ses conséquences.»

Un message qu'elle a répété aussi à Genève lors des PeaceTalks, à l'occasion de la Journée internationale de la paix ;

; Selon Zarifa Ghafari, la communauté internationale a exclu les Afghans des récentes discussions et doit faire pression sur le Pakistan pour qu'il pousse l'Emirat islamique à négocier;

et doit faire pression sur le Pakistan pour qu'il pousse l'Emirat islamique à négocier; Récemment, une résolution devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU portée par Islamabad avait provoqué de nombreuses critiques, en raison de l'absence de toute demande d'investigation internationale sur les violations des droits humains par les talibans.

S'établir en Suisse en attendant de retourner en Afghanistan

L'activisme de l'ancienne maire pourrait d'ailleurs bientôt se faire plus durablement depuis la Suisse. L'Allemagne a attribué à Ghafari un statut de réfugié, mais la jeune femme souhaite pouvoir oeuvrer et parler librement. Jeudi, elle se rendra à Berne avec son entourage suisse pour plaider sa cause devant plusieurs parlementaires.

L'objectif est d'obtenir un permis spécial et des membres de plusieurs commissions sont à la manoeuvre. Mais la jeune femme ne pense pas rester en Suisse pendant des années:

«Mon seul souhait est de retourner en Afghanistan en toute sécurité dès que possible. Je ne pourrai pas rester pendant des années en dehors de mon pays».

Attaquée à plusieurs reprises par les talibans

Attaquée à plusieurs reprises par les talibans, elle porte la douleur d'avoir vu son père, un ancien officier de l'armée afghane, tué par ces islamistes il y a quelques mois. Et celles d'une blessure, dans un bombardement qui la visait il y a deux ans, qui l'empêche de rester debout trop longtemps.

Mais elle ne pense pas actuellement à sa sécurité personnelle. Elle regarde en permanence «ces vidéos, ces images et ces photos sur les réseaux sociaux» de la situation dans son pays. Elle déplore la situation financière, les exécutions ciblées, la pauvreté, «les pertes».

Mardi dans l'après-midi, plusieurs dizaines d'Afghans ont manifesté sur la Place des Nations à Genève. «Sauvez l'Afghanistan», affichait une banderole. «Nous voulons la justice», demandaient les personnes rassemblées. (ats/jch)

Pendant ce temps-là, à Lausanne: Qui est Mams, le meilleur street dancer de Suisse? L'actualité internationale vous intéresse? Par ici Un géant de l'immobilier vacille en Chine et les marchés mondiaux chutent Link zum Artikel Vous planifiez vos vacances d'automne? Ce que vous devez savoir Link zum Artikel La Chine est-elle à l'aube d'une dictature digitale? Link zum Artikel Angela Merkel s'en va. Mais que perd-on vraiment avec son départ? Link zum Artikel Le choix des sous-marins américains est une claque pour la France Link zum Artikel Pourquoi Al-Qaïda pourrait menacer l'Afghanistan d’ici à 2 ans? Link zum Artikel Montrer tous les articles