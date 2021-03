International

Des chevaux au chômage et des riches toujours riches



Vous avez passé la journée dans un tunnel? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un touriste à l'apéro.

💰 Les riches restent riches

Ouf! Si vous faites partie de ce fameux 1% des Suisses les plus riches, ne paniquez plus: l'initiative populaire «99%», qui voulait vous taxer, a fait banqueroute. Les deux chambres à Berne l'ont rejetée aujourd'hui sans lui opposer de contre-projet.

Les Jeunes socialistes, à l'origine de l'initiative, expliquaient qu'elle aurait permis de redistribuer cinq à dix milliards de francs, et donc de réduire la charge fiscale des petits ou moyens salaires, notamment. Que nenni pour la droite, qui craignait pour l'attractivité financière du pays (quelle surprise).



Êtes-vous riche? Non. Non plus.

💉 Vaccinés et bronzés?

On a dépassé les 10'000 morts en Suisse depuis le début de la pandémie. (C'est pour poser l'ambiance.)

Dans le registre des bonnes nouvelles, l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), qui a tenu sa traditionnelle conférence de presse du mardi, confirme que tous ceux qui le souhaitent pourront être vaccinés d’ici l’été. L'été, c'est dans 110 jours. On a commencé à vacciner il y a deux mois. Aujourd'hui, 3% de la population sont vaccinés. Je veux stresser personne, hein, je souligne juste.

Virginie Masserey, de l'OFSP, dit que ça va aller. Alors ça va aller. Okay? Image: KEYSTONE

Sinon, dans les news inédites, on nous a dit qu'il faut se laver les mains, respecter les distances et porter un masque quand c'est pas possible. Ah! On se demandait justement à quoi servaient ces petits trucs retenus par des élastiques et qui cisaillent nos oreilles depuis des plombes.

🧐 On te voit, Nicolas

L’ancien président français Nicolas Sarkozy, condamné hier à trois ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d’influence, a fait appel. De toute façon, pas de case prison pour Nico puisque la peine avait été aménagée en détention à domicile avec bracelet électronique. Heureusement, Twitter existe, et certains n'ont pas hésité à déterrer les morts. Dont Kerviel (allez vous rafraîchir la mémoire sur Wikipédia) qui a lui-même passé quelques temps à l'ombre 👇

Je comprends et respecte votre point de vue Monsieur le Président. Bon séjour à vous et surtout tenez bon 🙏Si vous avez besoin de cantiner je dois encore avoir qq contacts. Je dois aussi encore avoir du crédit là-bas si jamais. @NicolasSarkozy pic.twitter.com/TUsXwftfZg — Kerviel Jérôme (@kerviel_j) March 1, 2021

Et comme si ça ne suffisait pas, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a apporté son soutien à l'ex-président (faut dire qu'on ne l'attendait pas du tout). 👇

Gérald Darmanin: "Nicolas Sarkozy a évidemment tout mon soutien amical" pic.twitter.com/CqihylcCKb — BFMTV (@BFMTV) March 1, 2021

🌋 Sinabung éclate

Les volcans se sont passés le mot ces temps. Après l'Etna, entré en éruption sept fois en deux semaines, c'est son cousin indonésien Sinabung qui s'y est mis ce matin. Pas de victime à déplorer, juste quelques recommandations aux habitants. Comme par exemple: éviter d'aller respirer dehors à plein poumons (sans blague).

Y a pas à dire, c'est joli Photos du #volcan #Sinabung en Indonésie qui est rentré en éruption 🌋https://t.co/7wSNdhf3vb pic.twitter.com/whfQZ7OQKM — Renaud BOYAVAL (@RenaudBoyaval) February 27, 2021

🚦 Les chevaux au garage

Les ennuis vont souvent de pair, et ce n'est pas les chevaux qui vous diront le contraire. A l'arrêt en raison de la pandémie (la nôtre), voilà que les courses sont parasitées par un autre virus (nous, on est safe, calmez-vous). Tous les concours, dans toutes les disciplines, sont suspendus à travers l'Europe jusqu'au 28 mars à cause d'une épidémie d'herpès.

En attendant, chantons en coeur Vidéo: YouTube/Pierre Prims

🥳 Et que fait-on ce soir ?

On écoute du Gainsbourg, dans le noir, avec un verre de rouge et une Gitane, en hommage à l'artiste décédé il y a pile 30 ans le 2 mars 1991. En France, on ne fait pas que des chansons d'équitation gênantes, on fait aussi (on faisait en tout cas) de la bonne musique #nostalgie

C'est déjà la fin du Shaker

Je m'en vais danser la Javanaise, à demain, salut!

